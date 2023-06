FOTO, VIDEO: Kynžvartský pohár proměnil na tři dny Kynžvart v házenkářský ráj

/HÁZENÁ/ Skvělá atmosféra, házenkářský maraton, slzy štěstí i smutku. To vše bylo k vidění v rámci 48. ročníku Kynžvartského poháru – 9. Memoriálu Milana Prokeše, který hostila po tři dny ve svém areálu Házená Kynžvart. Poprvé se turnaj odehrál na pěti hřištích, když čtyři byly v Kynžvartu, páté pak nově v Chodové Plané. Do Lázní Kynžvart tak dorazilo na oblíbený turnaj dvaačtyřicet družstev, když nejdelší cestu vážila do lázeňského města výprava v barvách Velká nad Veličkou. Do Kynžvartu také dorazil například i vítěz Žákovské ligy Sokol Písek. Házenkářské naděje se představily hned ve třech kategoriích, a to mini, mladší a starší žákyně. Během tří dnů tak bylo odehráno úctyhodných 198 utkání, za dohledu pětadvaceti arbitrů.

Kynžvartský pohár - Memoriál Milana Prokeše 2023. | Video: Daniel Seifert