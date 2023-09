/HÁZENÁ/ Euforie pohltila Kynžvart po třetím kole házenkářské MOL ligy. Západočešky totiž přetavily výjezd do Poruby v jednoznačnou záležitost, když braly výhru 36:25 premiérovou v novém ročníku. „Před zápasem v Porubě jsme měli remízu a prohru tudíž výhra byla poslední, co nám chybělo do sbírky. Byli jsme výborně připravené a od začátku zápasu jsme si za ni krok za krokem šli,“ vracela se k utkání brankářka Kynžvartu Adéla Srpová.

Adéla Srpová, brankářka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Ta naskočila do slibně rozjetého zápasu po změně stran, kdy i ona svými zákroky napomohla Kynžvartu k první výhře. „ Jsem ráda za každou příležitost, kterou dostanu a snažím se týmu pomoc jakkoliv to jde,“ těšilo Srpovou, že dostala v duelu důvěru.

„Tento zápas byl krásná ukázka týmu, který si jde za výhrou a nenechá se ničím rozhodit,“ nešetřila chválou na adresu svých spoluhráček. Právě Srpová se řadí mezi srdcaře v týmu ze západu Čech, když duely, ať je to na lavičce, nebo na palubovce pořádně prožívá. „Říká se, že gólman není normální a u mě to platí dvojnásob,“ usmála se. „Jsem ráda, že mohu dělat, co mě baví, a dokud mohu, tak si to chci užívat naplno. Vždy se snažím strhnout nejen spoluhráčky, ale i diváky a udělat pořádnou show. Přeci, jen když už přijdete na zápas, tak si ho chcete užít se vším všudy,“ prozradila sympatická brankářka.

Ta se navíc překvapivě věnuje také MMA, tedy sportu pro pořádné chlapy. „Musím souhlasit, že tréninky MMA nás naučili neskutečně hodně. Hlavně psycho závěry, které má v oblibě náš trenér,“ ocenila přínos tréninků mimo palubovku. „Trénuje nás po všech stránkách, ale v té psychické cítím oproti začátkům opravdu rozdíl, jelikož z nás dokáže vymáčknout maximum a hlavu přepnout a vyjít z komfortní zóny,“ upozorňovala Srpová. Ta si navíc přidává během tréninků či zápasů několik centimetrů navíc, když využívá boty s vyvýšenou podrážkou.

„Doufám, že po tomto rozhovoru ještě dovolené budou (smích). Ano, je to pravda koupila jsem si Jordany díky nim patřím k čahounům v týmu. Samozřejmě si dělám srandu, ale je pravdou, že mají vyšší podrážku tím pádem i ten nepatrný rozdíl často pociťují,“ chválila si vychytávku, která ji přidává nějaké centimetry navíc. Teď čeká Kynžvart druhé domácí vystoupení. V sobotu 23. září se představí výběr ze západu Čech v D-Produkt Aréně v Chebu, kde přivítá od 18.00 hodin pražskou Slavii, která má po třech kolech na kontě jeden bod.

„Se Slávií jsme se potkali již v přípravě pro nás je to známý soupeř. Já osobně se na tento zápas těším. Myslím si, že to bude vyrovnaný a napínavý souboj až do konce. Na druhou stranu je tam spousta holek, se kterými jsem hrála tudíž i v tom smyslu to bude zajímavé, vždy se špičkujeme,“ přiblížila Srpová.

Kynžvart by rád dosáhl po výhře v Porubě i na premiérovou domácí výhru proto bude spoléhat na hlasivky věrných fanoušků. „Je tomu tak. Již na domácím utkání s Dunajskou Středou panovala neskutečná atmosféra. Doufám, že se zopakuje i tentokrát. Máme rády hrát doma a chceme toho využít,“ přeje si urvat dvoubodový zisk Srpová. „Budeme se o to snažit, abychom navázali na výhru. Čeká nás opravdu těžký zápas. Poctivě se připravíme a doufám, že v sobotu budeme společně slavit,“ doplnila závěrem.