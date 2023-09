Křest ohněm. Do Chebu dorazí mistr MOL ligy. Bude to náročné, tuší Némethová

Házenkářská MOL liga se pomalu, ale jistě rozjíždí. Hráčky Kynžvartu vstoupili do nového ročníku remízou s Pískem, se kterým remizovaly 27:27. Teď však mají před sebou náročnou domácí premiéru. A čeká je křest ohněm. Do chebské haly, kde Kynžvart nově odehraje svá domácí utkání, totiž dorazí ve druhém kole úřadující mistr MOL ligy DAC Dunajská Streda. „Na zápas se všechny těšíme. Bude to první zápas v domácím prostředí, věříme, že nás přijde mnoho fanoušků podpořit a budeme plně bodovat,“ přeje si kynžvartská spojka Natália Némethová, pokřtít chebskou halu vítězstvím.

Natália Némethová, 23 let, spojka, číslo dresu 27, Slovensko. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík