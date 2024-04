Hlasujte v unikátní anketě Házená Kynžvart a Deníku: Pro dobrou věc

Klub Házená Kynžvart by rád spojil své jméno a aktivity s neziskovým sektorem a podpořil jednu z vytipovaných organizací Karlovarského kraje. Dlouhodobá myšlenka dostává své jasné obrysy a čeká na výsledky hlasování unikátní ankety Deníku, která pomůže najít vítězný projekt. Každá hráčka si vybrala neziskovou organizaci, která je jí nejblíž srdcem a ráda by ji našim fanouškům představila. Hlasování poběží od 17. dubna do 1. května 2024 bez jakéhokoliv omezení.