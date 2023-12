Chebský deník si společně s klubem Házená Kynžvart připravil pro své čtenáře a fanoušky házené unikátní anketu. Ta se nese v oddychovém, vánočním duchu, ve které hráčky kynžvartského výběru odpověděly na šest otázek. Kynžvartské házenkářky například prozradily ve vtipných odpovědích, jak to mají s balením dárků, jestli se zapojují do vánočních příprav či jaký nejoriginálnější dárek našly pod vánočním stromečkem. Vy tak můžete zvolit hráčku, jejíž odpovědi vás nejvíce pobavili či zaujali.

Házenkářky Kynžvartu se těší na Vánoce. | Foto: Archiv hráček Házená Kynžvart

Navíc Házená Kynžvart si pro Vás přichystala tři dárky. Prvním je podepsaný dres Kynžvartu všemi hráčkami, druhou běžecká čepice a multifunkční šátek a třetí cenou je blok s obálkou a mini elegantní pouzdro na tužky – vše s merchem Házená Kynžvart.

A jak se zapojit? Stačí si na facebooku Chebského deníku pod příspěvek s anketou tipnout, kdo obdrží z hráček nejvíce hlasů. Posléze budou vylosováni tři šťastlivci, kteří si budou moci vyzvednout cenu na posledním letošním utkání Kynžvartu, který se představí v chebské D-Produkt Aréně ve středu 20. prosince od 17.30 hodin v semifinále Českého poháru proti DHC Slavia Praha.

Anketa startuje v pondělí 11. prosince ve 12.00 hodin a bude ukončena v neděli 17. prosince ve 12.00 hodin. Pro svou favoritku můžete hlasovat každou hodinu, a navíc přijde bonusová odměna v podobě exkluzivního rozhovoru s vítězkou ankety.

A na které otázky házenkářky Kynžvartu odpovídaly?

1. Můžete netradičně a vtipně popsat, co pro vás znamenají Vánoce?

2. Jaký nejoriginálnější a naopak nestrašlivější dárek jste našla pod vánočním stromkem?

3. K Vánocům tradičně patří zpívání koled pečení cukroví zdobení stromku či chytání kapra. Jaká vánoční disciplína je vaší nejlepší?

4. Profesionální sportovci se však musejí mít na pozoru z důvodu životosprávy, jak jste na tom vy umíte během vánočních svátku pořádně zhřešit?

5. Dalo by se říct, že podstatou Vánoc je nejen rodina pohoda, ale především dárky. Jak jste zručná při balení dárků používáte při kompletování nějaký fígl?

6. Jaké vánoční přání byste poslala fanouškům?

Natália Némethová

Natália Némethová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Začíná čas Vánoc, s tím se mi hned spojuje spousta salátu a ryb, které budu muset sníst (úsměv). Proto se snažím nemít během těchto dnů oblečené nic napasované a ani nic, co mě bude omezovat. Samozřejmě k tomu patří i rodinná panika a hodně výměn názorů, protože jako každý rok nestíhá být vše dokonalé.

2. Moji blízký se vždy o Vánocích snaží vymyslet pro mě něco originálního. Čím jsem starší, tak ty dárky jsou podle mě jedinečnější. Ale jestli mám být upřímná, tak nejoriginálnější dárek, co jsem zatím dostala, byla sada gum na auto.

3. Všechny tradice pro mě vytvářejí pocit Vánoc, ale nejhezčí moment je asi, když s rodinou sedíme u stolu, v pozadí hrají vánoční písně a užíváme si naše vlastní rodinné zvyky.

4. Určitě ano. Myslím si, že málokdo odolá těm dobrotám, ale snažím, pokud možno, se nepřejídat, ale u prarodičů je to vždy těžké.

5. Řekla bych, že asi nemám žádný fígl. Balení dárků mě baví a troufám si říct, že jsem v tom opravdu dobrá.

6. Každému fanouškovi kynžvartské házené zejména přeji, aby tyto svátky přežil ve zdraví kruhu rodiny a nejbližších přátel, aby si užil všechny momentky, které jim tyto dny přinesou. Samozřejmě hodně odpočinku a v neposlední řadě, aby se jim naplnily jejich vánoční přání.

Kristýna Hejkalová

Kristýna Hejkalová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Co pro mě znamenají Vánoce? Chtěla bych říct, že klid a pohodu, ale já toho chci vždycky tolik stihnout, že se ani neotočím a je po Vánocích!

2. Když teď tak vzpomínám, tak mě napadá, že jsme jeden rok hledali s bratránkem dárek pomocí asi tří dopisu, ve kterých byly indicie, ale to bylo spíše hodně originální předání dárku! A na nejstrašlivější dárek si ani nevzpomínám, možná takový ani nebyl. Ježíšek totiž umí vybírat!

3. Mě osobně baví pečení a zdobení cukroví, takže když je čas, tak s tímhle určitě ráda pomohu a jednoznačně zdobení stromečku! U toho doma nesmím chybět!

4. Miluji jídlo obecně, natož pak o Vánocích! A Vánoce bez jídla a bez cukroví? To i profesionální sportovec musí pořádně zhřešit! Vždyť my ty mňamky pak zase vyběháme!

5. No tak balení dárků není rozhodně moje parketa (smích). Při téhle činnosti vždycky ztratím všechny nervy. Když je nejhůř, pomůže izolepa, a když nepomůže izolepa, tak pomůže víc izolepy!

6. Ať si tyhle svátky užijí hlavně v klidu a v pohodě s těmi, co mají rádi. Sednou k pohádkám s kakaem a cukrovím, nic neřeší a ten vánoční stres ať nechají za dveřmi.

Barbora Tesařová

Barbora Tesařová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Vánoce pro mě znamenají chvilku odpočinku od všedních starostí a strávení pár chvilek se svou rodinou.

2. Já osobně mám radost z jakéhokoliv dárku, který dostanu, ale kdybych musela vybrat jeden, tak to byla dovolená, kterou nám rodiče koupili, když mi bylo asi dvanáct let. A nejhorší dárek? To se těžko vybírá, protože každý dárek má něco do sebe a je s láskou vybraný. Ale když byste mi dali nůž na krk a já si musela jeden vybrat, tak asi něco, co se mi úplně nehodilo do mého stylu nebo to nebyl úplně můj vkus.

3. Mojí nejlepší disciplínou je „ujetost“ na světýlkách, dekoracích a ozdobách. Vždy mě baví zdobit a vybírat nové ozdoby.

4. Mojí největší disciplínou týkající se jídla je snědení asi kotle salátu (smích). Ale samozřejmě vím, že životospráva je důležitá, takže všeho s mírou. No, ještě že se táta jmenuje Míra, protože ve dvou se to táhne vždy líp (úsměv). Sice jsem sportovec, ale taky běžný smrtelník, takže cukroví měj se na pozoru!

5. Asi žádný speciální fígl nemám. Hlavní je spotřebovat co nejvíce papíru a izolepy (smích).

6. Fanouškům bych chtěla popřát krásné a klidné prožití Vánoc a nového roku. A aby načerpali mnoho sil, protože druhá půlka sezóny bude nářez a bez Vás to nepůjde!

Tereza Michalcová

Tereza Michalcová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Vánoce pro mě znamenají především klid, pohodu a čas strávený s rodinou v pohodlí domova. Nesmí chybět nějaké to dobré jídlo a pohádkový maraton. Zároveň je to pro mě dost stresující období nakoupit všechny vánoční dárky, protože to většinou doháním na poslední chvíli.

2. Jako nejoriginálnější dárek a zároveň dárek, který mi udělal loňské Vánoce obrovskou radost, byla obálka a v ní ručně napsaný pobytový zájezd do Paříže dle vlastního výběru a také fotoalbum. Jako nejstrašlivější dárek si možná vybavím tak akorát prošlou čokoládu.

3. Nejradši mám pečení cukroví, ale za svou nejlepší disciplínu považuji zpívání koled. Jako malá jsem zpívala ve sboru a pravidelně s ním vystupovala na vánočních trzích, takže myslím, že to mám v malíčku.

4. Já jsem od mala velký jedlík a přes Vánoce určitě zhřeším, dám si před sebe plný talíř bramborového salátu, řízky a zajím to mísou cukroví. Zároveň to nepřeháním, ale ráda si to jídlo na Vánoce dopřeji.

5. Zručná moc nejsem a s balením bojuji každé Vánoce. Nejradši používám dárkové taštičky, tím nikdy nic nezkazím, ale když už balím, tak pro mě je základem využít co nejvíce izolepy.

6. Užijte si vánoční svátky v pohodě, bez stresu a hlavně ve zdraví v rodinném kruhu a my se na vás těšíme v kruhu házenkářském zase po novém roce.

Kristýna Königová

Kristýna Königová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Vánoce mám ráda, protože mohu odpočívat, ležet na gauči, ochutnávat od rána do večera cukroví a koukat na pohádky.

2. Nejoriginálnější dárek byl asi houpací koník, když mi bylo tak jedenáct let, ale chtěla jsem živého (smích) a naopak nejstrašnější pro mě byly knížky, když jsem byla mladší.

3. Rozhodně pečení a zdobení cukroví.

4. No jistě, ráda si dám cukroví a všechno, co připraví babička na stůl.

5. Balení dárků mě moc baví a jde mi to (úsměv).

6. Všem přeji ať jsou s rodinou a užijí si krásnou vánoční pohodu. Odpočinou si a načerpají síly na další rok plný úspěchů.

Annamaria Patrnčiaková

Annamaria Patrnčiaková.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Konečně volno čas, kdy můžeme opustit halový prostor.

2. Minulý rok na Vánoce jsme si dělali v kolektivu tajného Santu a dostala jsem vodní pistoli pro děti, dost originální. Nejstrašnější dárek asi nemám, jen si vzpomínám, když jsem jeden rok nedostala ponožky na Vánoce, neboť Ježíšek je zapomněl zabalit, tak to byla hrůza, neboť celý rok čekám a těším se právě na ně (úsměv).

3. Všechny vánoční disciplíny jsou mi blízké. Nemám žádnou speciální, kterou bych měla nejraději, protože Vánoce jsou moje srdcovka.

4. Během vánočních svátků se nepřejídám, snažím se dodržovat životosprávu, i když samozřejmě, že zhřeším, ale nic extrémního. Velmi dobře si uvědomuji, jak náročné by to po svátcích bylo.

5. Musím se přiznat, že v balení dárků moc zručná nejsem, ještě že vymysleli dárkové tašky (smích).

6. Všem fanouškům přeji krásné a klidné Vánoce v kruhu svých nejbližších a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a splněných přání. Věřím, že vaším jedním přáním bude nadále podpora našeho týmu, za což vám patří jedno velké děkujeme.

Adéla Srpová

Adéla Srpová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Pro mě jsou Vánoce v první řadě čas s rodinou. Přes sezonu je ho velmi málo, takže se vždy těším, že se celá rodina sejde pohromadě a strávíme spolu tyto svátky. Na druhou stranu, co by byly Vánoce bez jídla, takže druhou definicí je samozřejmě jídlo, které miluji!

2. Jak se říká, darovanému koni na zuby nehleď. Vážím si každé maličkosti, kterou dostanu a jsem za ni moc rada. Přeci jen to není o dárcích.

3. Kdo mě zná, tak samozřejmě ví, že má nejsilnější disciplína je zpěv (smích).

4. Vánoce jsou o jídle, takže v tom se nijak neomezuji. Samozřejmě jsme sportovci a musíme trochu brát ohled i v tomto směru, ale myslím si, že na to stačí selský rozum, a ne kalorické tabulky.

5. Balení dárků zbožňuji. Vždy se snažím nějak uplatnit kreativitu a pohrát si s balením, je to věc, která mě fakt baví a navíc je ode mě klid na celý den.

6. Přeji jim v první řadě zdraví, které je nejdůležitější. Také pohodu, a ať si užijí svátky s těmi nejbližšími.

Sabrina Novotná

Sabrina Novotná.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Vánoce jsou pro mě čistě o tradicích, co máme s rodinou. Před Vánoci s mamkou a malou sestřenkou procházíme Prahu a navštívíme trhy od Míráku po Staromák. Vánoce vnímám jako odpočinek, i když většina maminek vám řekne opak. Tím, že s rodinou přes rok čas moc netrávím, tak si tento čas užívám.

2. Nejoriginálnější a zároveň i nejmilejší dárek, co jsem dostala, byla možnost zaslání nemalé částky na život jedné indické holčičky. A nejhorší dárek byl poukaz na zbavení se arachnofobie v pražské zoo, jelikož už na obálce byl obrázek tohoto „krásného“ zvířátka.

3. Určitě připravování bramborového salátu, který se u nás chystá den před Štědrým dnem. Loni poprvé ve svých dvaadvaceti letech jsem dostala povolení ho celý připravit sama (úsměv).

4. Během svátku se stravuji stejně jako každý den v roce. Jelikož sladké není můj šálek kávy, tak můj největší hřích je v počtu snědených lososů na Štědrý den.

5. Ano, jsem na balení dárků profík. Proto vždy koupím ten nejhezčí balící papír, zapnu pohádky a začnu. No a skončí to tak, že všechen balící papír je v koši a já běžím do krámu pro dárkové tašky (smích).

6. Všem našim fanouškům bych z celého srdce chtěla poděkovat za skvělou podporu, co nám dávají celý rok. Je nás víc a víc, kynžvartská házená má i právě díky vám skvělé ohlasy u hráček jiných klubů, proti nimž nastupujeme. Děkujeme moc za podporu, a jak se říká – My vám ty medaile přivezeme!

Kateřina Dresslerová

Katka Dresslerová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Od té doby, co jsem teta, tak opět napínavé čekání na Ježíška. Jsem ráda, že zpívání koledy a rozdávání dárků u stromečku jsem si už odsloužila. A tento rok to navíc po dlouhém období stráveném na mistrovství světa mě čeká víc než odpočinek náročné pracovní období.

2. Nejstrašlivější dárek byla rozhodně žehlička na prádlo, která úspěšně vůbec netuším, kam se poděla (smích). Nejoriginálnější dárky nedostávám, ale dávám.

3. Koukání. Ráda koukám, jak někdo zdobí stromeček. Ráda koukám, jak někdo peče cukroví. Ráda koukám, jak někdo chytá kapra. A když mi k tomu koukání někdo ještě zpívá vánoční koledy, to je potom vánoční pohodička.

4. Velmi záleží, jestli si tyto odpovědi bude číst i trenér, kdyby náhodou nějaké malé zhřešeníčko přišlo, samozřejmě ho i náležitě vypotím.

5. Používám. Jmenuje se moje kamarádka Domča, která bydlí naproti mně. Tímto jí moc děkuji.

6. Ať každý najde pod stromečkem věci od nás z fanshopu a samozřejmě taky spoustu pohody lásky a zdraví!

Šárka Kapusniaková

Šárka Kapusniaková.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Vánoce pro mě znamenají období, kdy mám výmluvu jíst vánoční cukroví jako hlavní stravu a přitom se tvářit, že to dělám kvůli atmosféře (smích).

2. Dárky si většinou vždycky vybírám, aby právě nedošlo k nějakému nedorozumění.

3. Počítá se přejídání se cukrovím u Pelíšků jako vánoční disciplína?

4. Jasně myslím si, že by byl hřích jednou za rok nezhřešit.

5. Myslím si, že zručnost mi nechybí, takže balení je pro mě snadná záležitost. Když mi něco opravdu nejde, proste to dám zabalit mamce, která si s tím vždycky poradí.

6. Z celého srdce všem přeji co nejkrásnější prožití svátků a šťastný vstup do nového roku. Hlavně zdraví!

Sofiia Bezrukova

Sofiia Bezrukova.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Sledovat Harry Pottera.

2. Malé auto na ovládání.

3. Zdobení stromku.

4. Umím, ale trochu.

5. Neumím balit dárky (smích).

6. Vtipnou týmovou fotku.

Veronika Vávrová

Veronika Vávrová.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Pro mě Vánoce znamenají hlavně odpočinek, ležet na gauči, jíst vánoční cukroví a dívat se na pohádky.

2. Jednou, když jsem byla malá, mi brácha k Vánocům koupil skateboard, to byl asi můj nejoriginálnější dárek a žádný strašlivý dárek jsem si nikdy nedostala.

3. Mám každý rok na starost zdobení vánočního stromečku, takže si myslím, že to je moje nejlepší disciplína.

4. Vždycky snažím alespoň trochu kontrolovat, ale samozřejmě že cukroví k Vánocům patří.

5. V balení dárků moc zručná nejsem, občas potřebuji více jak jeden pokus (úsměv).

6. Já bych fanouškům popřála hezké Vánoce, a ať si pořádně odpočinou, abychom mohli společně pořádně nastoupit do druhé půle letošní sezony.

Veronika Dvořáková

Veronika Dvořáková.Zdroj: Archiv hráček Házená Kynžvart1. Je to pro mě období plné klidu a času stráveného s rodinou, ale zároveň stresu, jelikož se blíží zkouškové období ve škole.

2. Nejoriginálnější? Zimní pneumatiky. A nejstrašnější? Žádný takový mě naštěstí nenapadá.

3. Je to určitě pečení cukroví, protože co si napeču, to si můžu sníst.

4. Jelikož je to jen pár dní v roce, tak se snažím si Vánoce užít naplno. Dobré jídlo je nedílnou součástí vánočních svátků v naší rodině a já této skutečnosti ráda využiji.

5. Při balení dárků mi pomáhá poslouchat vánoční písničky. Přijde mi, že mi to balení jde více od ruky, a hlavně si většinou až v ten moment uvědomím, že jsou opravdu Vánoce (úsměv).

6. Užijte si pohodové Vánoce plné klidu a pořádně si odpočiňte na druhou polovinu sezony. Budeme vás potřebovat.