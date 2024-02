Pouhá minuta. Tolik chybělo házenkářkám Kynžvartu k další cenné dvoubodové radosti. V 18. kole MOL Ligy v chebské D-Produkt Aréně Západočešky nezvládly závěr duelu s Olomoucí, se kterou nakonec remizovaly 24:24.

Házená Kynžvart – DHK Zora Olomouc 24:24 (13:11). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

A hráčky z Hané prokázaly své kvality již v úvodu prvního poločasu, kdy si postupně vypracovaly v 9. minutě tříbrankový náskok 4:1, když se o polovinu branek postarala Michaela Daňková. Posléze zaznamenaly tříbodovou sérii Západočešky, které v 15. minutě dokázaly manko smazat a srovnaly na 6:6.

Poprvé šel Kynžvart v utkání do vedení ve 20. minutě, kdy přesně zacílila Katka Dresslerová, která upravila skóre na 9:8. Nakonec dokázali domácí hráčky strhnout první dějství ve svůj prospěch, když po zásahu Veroniky Dvořáková v závěru prvního poločasu vedly 13:11. Po změně stran si Kynžvart dlouho udržoval od soupeřek z Olomouce až dvoubodový odstup, ale hostující tým po vydařené bodové sérii dokázal opět přehoupnout skóre na svou stranu, když ve 42. minutě vedl 18:17.

Kluby z Chebska spojily síly. Házená a hokej v jednom balíčku

Ve 47. minutě Západočešky Olomouci odskočily na rozdíl dvou bodů, když se dvakrát zapsala do střelecké listiny ze sedmimetrového hodu Natália Némethová 21:19. A dlouho to vypadalo, že Kynžvart dotáhne duel do výhry, ale v závěru duelu dokázal hostující výběr dvěma zásahy zápas dovést do smíru 24:24.

„V zápase jsme měli dobré fáze, celý zápas jsme se dostávali do šancí, které jsme ale nedokázali realizovat. U hostů byla Míša Polášková rozdílovou hráčkou, my jsme takovou rozdílovou hráčku neměli ani v brance ani v poli,“ zklamaně hodnotil zápas slovenský kouč ve službách Kynžvartu Peter Sabadka.

Kynžvart po dělbě bodů stále drží čtvrtou příčku v MOL Lize, když o víkendu ho čeká bitva o třetí příčku, když se představí na palubovce právě třetího týmu tabulky Baníku Most.

Házená Kynžvart – DHK Zora Olomouc 24:24 (13:11). Nejvíce branek: Annamaria Patrnčiaková 4, Veronika Dvořáková, Veronika Vávrová, Katka Dresslerová, Natália Némethová po 3 – Michaela Daňková 7, Anna Kubálková 4, Nikola Jansová 4. Rozhodčí: Hájek Milan, Kozler Tomáš. Sedmimetrové hody: 4/3 - 6/6. Vyloučení: 5:5. Diváci: 300.

Rampová zažila debut snů. První start v MOL Lize si osladila premiérovou brankou