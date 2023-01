Hořký konec. Gijón rozdrtil veškeré naděje Kynžvartu na postup v prach

/HÁZENÁ/ S postupovou nadějí zamířily házenkářky Kynžvartu ke druhé osmifinálové bitvě EHF European Cupu do španělského Gijónu. Výběr ze severu Španělska měl před druhou bitvou výhodu dvou branek, když úvodní duel vyhrál na západě Čech 26:24. Tentokrát to však byla i přes srdnatý výkon kynžvartského výběru, jednoznačná záležitost Gijónu, který rozhodl již po prvním poločase o svém postupu, když nakonec slavil vysokou výhru 35:24, a zaslouženě proplul do čtvrtfinále Evropského poháru, zatímco Kynžvart utrpěl na mezinárodní scéně tvrdou házenkářskou školu a s pohárem se rozloučil.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kynžvart v odvetě na palubovce Gijónu prohrál 24:35. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík