Jde do tuhého. Kynžvart čeká čtvrtfinále poháru, přivítá Zlín

/HÁZENÁ/ Po menší odmlce se navrátí zpět na házenkářskou scénu hráčky Kynžvartu. Ty tentokrát promění interligové vystoupení za to v Českém poháru, ve kterém v loňském ročníku dokráčely až do finále, kde nakonec po velké bitvě nestačily na favorizovaný Most, tomu podlehly 36:20.

Hráčky Kynžvartu sestřelily Zlín 41:29, tím dosáhly na první domácí výhru v novém ročníku interligy žen. Naváží na vysokou výhru také v Českém poháru? | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík