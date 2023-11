/HÁZENÁ/ Cennou výhru ukořistily házenkářky Kynžvartu v předehrávce 10. kola MOL Ligy, ve které opanovaly v Plzni na palubovce DHC západočeské derby, ve kterém dosáhly hráčky z lázní na vysokou výhru 39:24. „V Plzni jsme ještě nikdy nevyhráli a tento zápas jsme to chtěli prolomit,“ vracela se k předzápasovému cíli Kynžvartu Šárka Kapusniaková, která se rozehrává po zranění kolena.

Kynžvart se představí v sobotu 11. listopadu v chebské D-Produkt Aréně, ve které vyzve od 18.00 hodin Westfriesland SEW. Naváže tak Kynžvart na domácí výhru v rámci MOL Ligy nad Mostem? | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Povedlo se. Házenkářky z Kynžvartu si užily zaslouženou výhru, teď se však musejí mít na pozoru, když je čeká o víkendu třetí kolo EHF Evropského poháru, které bude hostit v sobotu 11. listopadu od 18.00 hodin chebská D-Produkt Aréna.

Nejen o vyhraném derby, ale také o evropské bitvě s holandským Westfrieslandem jsme si povídali s kynžvartskou křídelnicí, která v derby přispěla k výhře svého týmu pěti góly.

Šárko derby v Plzni bylo plně ve vaší režii. Čemu takovou dominanci přikládáte?

V týdnu jsme si detailně rozebrali hru Plzně. Do zápasu jsme šli tedy skvěle takticky připravené a soupeř nás prakticky ničím nepřekvapil. Od začátku jsme kontrolovali skóre zápasu a první poločas jsme si vytvořili celkem slušný náskok. Druhý poločas jsme si náskok pohlídali a dovedli zápas do vítězného konce.

V posledních zápasech dostáváte čím dál víc příležitostí. Jak se momentálně herně cítíte? Ještě na sobě cítíte nějaké dozvuky zranění?

Posledních pár zápasů jsem dostávala na hřišti více prostoru, než na který jsem byla zvyklá. Já se do zápasu ale snažím dát všechno, ať už hraji minutu, nebo celý zápas. Zápas od zápasu se teď na hřišti cítím jistější a víc si věřím, za což jsem ráda. Co se týče zranění, tak na to si naštěstí vzpomenu, už jen když se kouknu na jizvu na koleni.

Před sebou máte třetí kolo Evropského poháru, s čím do zápasu jdete? Máte vůči soupeři respekt a jaké budou poslední přípravy před sobotním duelem?

Určitě si jdeme za výhrou. Víme, že nás nečeká žádný lehký soupeř, ale když dá každá hráčka do zápasu sto procent, nemůže to dopadnout špatně. První zápas hrajeme v domácím prostředí a budeme si chtít vytvořit co nejlepší pozici do odvety. Nizozemská liga je pro mě osobně velká neznámá, takže konkrétní představu, jak zápas bude vypadat nemám. Podle videí by však mělo jít o rychlého a dynamického soupeře. Na zápas se připravujeme jako na každý jiný zápas. To znamená, že si soupeře nejdřív rozebereme na videu a pak na tréninku si v praxi ukážeme, jak řešit jednotlivé situace.