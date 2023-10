/HÁZENÁ/ České házenkářky mají za sebou úspěšný do kvalifikace na mistrovství Evropy 2024. Na úvod kvalifikačních bojů braly dvě vítězství. Ve Zlíně nejprve porazily Finsko 31:21 poté uspěly i na palubovce Portugalska, kde slavily výhru 30:26. Úspěšnou premiéru si vystřihla v reprezentačním dresu kynžvartská pivotka Katka Dresslerová. Jak si dvojzápas či atmosféru v reprezentaci užívala? To prozradila v rozhovoru Deníku.

Katka Dresslerová, 25 let, pivot, číslo dresu 24, Česká republika. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Katko šlo opravdu o vaší premiéru v ostrém zápase české reprezentace nebo už jste někdy, byť třeba v mládežnických kategoriích zažila pocit hrát v dresu s lvíčkem na prsou?

Ano, opravdu to byla premiéra v ostrém zápase se lvíčkem na prsou. V mládežnických kategoriích až do žen jsem hrála na jiném postu a do reprezentace jsem se neprobojovala. Až hra na pivotu v kynžvartském dresu se mi stala osudnou. O to více si vážím velké příležitosti do reprezentačního týmu nakouknout a získat tak hrozně moc cenných zkušeností.

Jaký je rozdíl nastoupit za svůj tým z Kynžvart v MOL lize nebo Evropském poháru a teď v kvalifikaci na EURO 2024, kterou sleduje spousta lidí?

Velký rozdíl jsem nepociťovala. I přesto, že jsem se snažila nechat stres zamčený na hotelovém pokoji bohužel to bez něj zkrátka neumím. To už jsem ale prostě já. Zároveň úplně stejné pocity mám, i když nastupuji za svůj tým, ať už v MOL lize, nebo v Evropském poháru. Každý zápas beru se stejnou zodpovědností a bohužel i mírou stresu.

Měla jste nějakou svou vlastní podporu přímo na místě v dějišti utkání? Drželi vám palce vaše spoluhráčky z Kynžvartu rodina či blízcí?

Všichni drželi palce, co to jen šlo. Hrozně moc mě podporovala rodina s přítelem spoluhráčky realizační tým z Kynžvartu i blízcí a já si toho nesmírně vážím a hrozně moc všem děkuji. Je to krásné prožívat pro mě tak neuvěřitelný zážitek, jako je zápas s reprezentací se svými nejbližšími. Přímo na místě jsem měla své nejlepší rodiče, kteří mě podporují vždy všude a za všech okolností. Ani nevím, jak za to vyjádřit svůj vděk. Mám velké štěstí.

Je to určitě velká věc nastoupit v reprezentačním týmu, jak jste se cítila během srazů? Co komunikace s trenérem, který na vás mluví pouze anglicky?

Velká věc je pro mě ještě slabé slovo je to fakt totální pecka. Cítím se skvěle. Snažila jsem se nasávat od holek úplně všechno, co jde. Přeci jen kolikrát se člověku stane, že se může rozhazovat s Verčou Malou. Už jen to pro mě byl zážitek na celý život. Všechny holky jsou hrozně super navíc panovala skvělá atmosféra a opravdu každou minutu jsem si moc užívala. V komunikaci s trenérem není jediný problém. Mluví jednoduchou angličtinou, vždy se všechno dá pochopit, i když nejsem zrovna nejzdatnější angličtinářka (úsměv).