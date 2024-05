Není cesty zpět. Házenkářky Kynžvartu čeká závěrečné vystoupení v MOL Lize. V sobotu 18. května se představí Západočešky ve druhé finálové bitvě na palubovce Mostu, kde budou dohánět od 17.00 hodin pětibrankové manko z prvního utkání. Baník tak má lepší výchozí pozici, ale bitva o mistrovský titul je přesto otevřená.

Veronika Vávrová táhla Kynžvart brankově v první finálové bitvě, ve které vstřelila osm branek. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Toho si hráčky Kynžvartu uvědomují, které se tak budou chtít postarat o překvapení na úkor favorita. Nejen o tom, jsme si povídali s Veronikou Vávrovou, která táhla gólově Kynžvart v prvním duelu, ve kterém nastřílela osm branek.

Veroniko, v první finálové bitvě jste prokázali sílu týmu, když jste dvakrát dokázali smazat několikabodové manko…

Celý zápas jsme se s Mostem drželi, ale v závěrečných pěti minutách nám bohužel odskočil na rozdíl pěti gólů. Pramenilo to z nedaných šancí v závěru zápasu a pak jsme se nestačili vrátit.

Rozhodnutí tak přišlo v závěru zápasu, ve kterém jste vyšli brankově naprázdno, zatímco Most dokázal své šance využít…

Šance jsme si sice vytvořili, ale bohužel jsme je neproměnili, Most nás za to potrestal.

FOTO: Mostecký drtivý úder v závěru: Do odvety půjde s pětibrankovým polštářem

V Mostě sice budete dohánět pětibrankové manko, ale stále naděje na historický úspěch žije…

Já si myslím, že v Mostě to bude úplně jiný zápas než byl v Chebu, ale moc se na to těším. Věřím v sílu našeho týmu a my rozhodně nejsme odevzdané, do Mostu jedeme vyhrát a doufám, že urveme i to první místo.

Vám se v prvním finále střelecky dařilo, když jste vstřelila osm branek, z čehož pět ze sedmiček, schovala jste si něco i na odvetu v Mostu?

Já doufám, že v Mostě to bude ještě lepší. Společně s holkami předvedeme, co nejlepší výkon, už se není na co šetřit.

Co tedy bude důležité, abyste zlomili Most v jeho prostředí, ve kterém je nesmírně silný?

V Mostě se hraje opravdu těž. Očekáváme bouřlivou atmosféru, důležitá bude hlavně taktika, ale taky víme, že musíme hrát rychle, abychom dokázali náskok Mostu stáhnout a musíme se vyvarovat technickým chybám.

Řež o házenkářský trůn začíná: Kdo si nasadí královskou korunu MOL ligy?

Vás navíc nečeká posléze žádný odpočinek, když se budete hlásit na reprezentačním srazu…

Čeká nás kondiční kemp v Hustopečích, kterého se bohužel neúčastním, protože v tento termín mám ústní maturity, takže pojedu až na sraz v Jindřichově Hradci, kde nás budou čekat poslední přípravná utkání před mistrovstvím světa.

Následně pak přijde právě mistrovství v Makedonii…

Bude to moje poslední juniorské mistrovství, moc se na to těším. Budeme se s holkami snažit urvat, co nejlepší výsledek. Náš první cíl je postoupit ze skupiny, ve které narazíme na Švédsko, Alžírsko a Čínu. Ani proti jednomu z týmů jsme si zatím nikdy nezahráli, takže úplně nevíme, co očekávat, ale doufáme, že překvapíme my je a ne oni nás.