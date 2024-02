Chebský double. Ano, přesně tak. Házenkářky Kynžvartu a hokejisté chebského Stadionu spojily své síly. Nové spojení dvou rozdílných sportů, přinese zejména fanouškům obou táborů velmi zajímavé zážitky. A nejen ty. Již tento víkend, přesněji v sobotu 17. února, mohou fanoušci zamířit nejen na házenkářskou MOL Ligu, ve které Kynžvart vyzve od 16.00 hodin v D-Produkt Aréně Olomouc, ale posléze se mohou přesunout na zimní stadion, kde hokejisté chebského Stadionu přivítají od 18.00 hodin Benátky.

Po házené na hokej. Házenkářky Kynžvartu vyzvou v D-produkt Aréně v sobotu 17. února od 16.00 Olomouc, následně se postaví na zimním stadionu hokejisté Stadionu Cheb od 18.00 hodin Benátkám. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Jak spolupráce vznikla, a co si od ní kluby slibují? To prozradili v našem rozhovoru předseda HC Stadion Cheb a David Speierl a sekretářka klubu Házená Kynžvart Daniela Radová.

Chebský sport se rozšířil o jeden vrcholový sport, kterým je házená v Kynžvartu, čímž se rozšířila mapa extraligových klubů na západě Čech, jak vnímáte tento sport?

Speierl: Házená má u nás v Chebu, tak jako hokej, dlouhou tradici, nebereme ji jako nový sport. Je fajn, že můžeme společně spolupracovat v rámci zvyšování popularity chebského sportu a dále tak prohlubovat v chebském publiku zájem na účasti při zápasech obou klubů.

Radová: Jsme rádi, že jsme mohli do Chebu přivést další vrcholový sport, získali jsme při tom větší zázemí a zároveň jsme pomohli dalším sportovním klubům, které využívají sportovní halu k modernějšímu vybavení co do techniky nebo sportovního povrchu.

V rámci konců základních části soutěží jak v ve druhé hokejové lize, tak i házenkářské MOL Lize, vzešel pilotní projekt Chebský double, kdy společně prezentujete domácí utkání svých soutěží, co tedy předcházelo vaší spolupráci, a co od ní očekáváte?

Speierl: Jak bylo shora řečeno, prostě bychom lidem chtěli nabídnout fajn sportovní zábavu, možnost potkat se s kamarády na tribuně a umožnili tak i odreagování od každodenních starostí.

Radová: Černá a bílá – drsní chlapi a nebojácné něžné pohlaví. Naše sportoviště mají k sobě kousek, tak proč nejít sportovnímu fanouškovi naproti a nabídnout mu dva v jednom. Společnou řeč jsme našli rychle. Přeci jen naše práce je hodně podobná. Šlo jen o to sladit hrací čas a technické věci kolem prodeje vstupenek. Jedná se o pilotní projekt, kde vyzkoušíme, jestli to chebského fanouška zajímá.

Můžete tedy přiblížit, jak vaše spolupráce bude probíhat?

Speierl: Nad rámec připravovaného sportovního odpoledne tuto sobotu, bychom rádi pokračovali i v jiných aktivitách, jejíž přípravy jsou ještě v plenkách. Rádi budeme informovat veřejnost o dalším vývoji.

Radová: Máme zájem na tom spolupráci rozvíjet dál. Na pořadu dne je blížící se nadstavba základních herních částí, kde je podpora fanoušků vždy důležitá a rádi bychom vzájemně zvali fanoušky na svá důležitá utkání. Na stole jsou společné mimosportovní aktivity, prezentace klubů. Nejprve ale bude nutné vyhodnotit výsledek sobotního spojení a pak začneme rozvíjet naše myšlenky dál.

Byla již možnost, že se hráči obou týmů potkali?

Speierl: Zatím bohužel ne, ale zejména toto setkání bude předmětem jmenovaných připravovaných akcí.

Radová: Zatím nepotkali. Nebo o tom možná ani nevíme Každopádně na pořadu dne to určitě je. A na takové setkání se těšíme. Jen naše kalendáře jsou velmi nabité a sportovní povinnosti nám nedovolují využít všechny nápady, které se nám v hlavách urodí.

Jedna otázka na tělo, víte co je to v házenkářské hantýrce sedmička. A naopak ví v házené, co je to hokejový blafák?

Speierl: Tak určitě! Trestný sedmimetrový hod. Já s kolegou jsme házenou také hráli, takže se nachytat nenecháme (úsměv).

Radová: Řekla bych, že oklamání soupeřova obránce nebo brankáře s následnou střelbou z bezprostřední blízkosti.