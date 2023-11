/HÁZENÁ/ Po dlouhé době se navrátila mezi tři tyče. Přesto se brankářka Kynžvartu Adéla Srpová prezentovala famózním výkonem a tučným písmem se podepsala pod postup Západočešek do semifinále Českého poháru. Svými parádními zákroky totiž udržela na uzdě písecké střelkyně, které se po prohře 32:34 s pohárem rozloučily. „Pro mě osobně bylo nejdůležitější, že jsem se hned v úvodu chytla,“ říkala s úsměvem po utkání Srpová.

Gólmanka Adéla Srpová (v zeleném) napomohla Kynžvartu k postupu v Českém poháru v bitvě s Pískem. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Na písecké palubovce, tak sympatická blondýnka přiváděla domácí házenkářky svými zákroky k šílenství. „V Písku jsou vždy těžká utkání, myslím si, že tam tuto sezonu moc týmu nevyhraje,“ narážela Srpová na specifické prostředí písecké haly. Kynžvart tak výhrou nad Pískem odstartoval řádně nabitý program.

„Je pravda, že nám teď začíná série tří anglických týdnů, takže to bude náročnější. Na druhou stranu si myslím, že jsme dostatečně připravené, abychom to zvládli,“ věří svému týmu gólmanka Kynžvartu. „Je potřeba se jen na to správně nastavit,“ nabádá. Co se týče Českého poháru, pošilhávají v lázeňském městě po finále. „V poháru bychom chtěli dojít až do finále, ale nechci předbíhat,“ přeje si Srpová dokráčet se svými spoluhráčkami až do boje o vítěznou trofej Českého poháru.

Navíc bude chtít uspět Kynžvart také na mezinárodní scéně, když ho čeká další vystoupení v Evropském poháru. „Budeme se snažit dojít co nejdále,“ slibuje za kynžvartskou kabinu Srpová. „V sobotu 11. listopadu se představíme v chebské D-Produkt Aréně ve 3. kole European Cupu s holandským Westfrieslandem od 18.00 hodin, takže bych ráda všechny na tento zápas pozvala, jelikož to bude hodně těžké utkání,“ vzkazuje fanouškům házené Srpová.

Nejvíce se však zapotí házenkářky Kynžvartu v MOL lize, ve které ji čeká šňůra náročných bitev. „Čeká nás hodně těžkých zápasů, takže nikdo neví, co se může stát. My půjdeme zápas od zápasu, a uvidíme, na co to bude stačit,“ říká opatrně Srpová.

Již v sobotu čeká Kynžvart náročná šichta, když se v hitu 9. kola MOL Ligy představí na palubovce Iuventy Michalovce. „Očekávám vyrovnaný zápas ve vysokém tempu a veliké kvalitě. Myslím si, že to bude zajímavé utkání a mohlo by bavit. Michalovce mají nabitý tým zkušenými hračkami, doplněné o mladou krev, což je výborně vyvažuje. Moc se těším, co tento zápas přinese,“ doplnila gólmanka Kynžvartu ke šlágru kola.