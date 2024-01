Statečně se praly přesto to na výhru nestačilo. Házenkářky Kynžvartu neuspěly v první bitvě osmifinále EHF European Cupu na horké palubovce makedonského Gjorche Petrov, kde musely Západočešky skousnout hratelnou prohru 29:32. „Zápas určitě nedopadl podle našich představ, “ netajila zklamání po porážce kynžvartská spojka Veronika Dvořáková.

Veronika Dvořáková, spojka Kynžvartu. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

A nebylo divu. Kynžvart totiž dlouho pošilhával po vítězství, ale po změně stran, kdy domácí dokázali srovnat na 22:22 jakoby mu došel dech. „Udělaly jsme hodně chyb, kterým se budeme muset v odvetě vyhnout,“ má jasno Dvořáková. Osud tak má Kynžvart ve svých rukou, když v domácí odvetě, která bude na programu v sobotu 20. ledna od 18.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně bude dohánět tříbrankové manko.

„Prohra o tři branky není žádná tragédie a věřím, že je v našich silách Makedonky doma porazit a postoupit do další fáze European Cupu,“ věří v postupový obrat kynžvartská dlouhovláska. Předtím ale čeká Kynžvart vystoupení v MOL Lize, ve které hráčky ze západu Čech poměří své síly ve středu 17. ledna od 18.00 hodin v D-Produkt Aréně od 18.00 hodin s Porubou, tedy předposledním celkem tabulky.

Kynžvart bude dohánět v Chebu proti Petrovu tříbrankové manko

„Porubu samozřejmě podcenit nechceme a nesmíme,“ říká před důležitou ligovou bitvou kynžvartská spojka. Kynžvart tak bude plnit před svými fanoušky roli favorita, která však bývá ošidná. „Každý zápas je jedinečný a ne vždy probíhá tak, jak bychom si přáli,“ upozorňuje Dvořáková. Pak přijde na pořad náročná odveta s Gjorche Petrov, ve které budou házenkářky Kynžvartu spoléhat na podporu svých fanoušků.

„Stoprocentně. Sami jsme na makedonské půdě pocítili nepříjemnou atmosféru domácího publika. Proto věřím, že naši fanoušci nás podpoří v hojném počtu a pomohou nám dostat se do dalšího kola European Cupu,“ přeje si Dvořáková hojnou návštěvu v D-Produkt Aréně v důležité bitvě.

„Pokud by si fanoušci zároveň našli cestu do chebské haly také ve středu, kdy budeme hrát proti Porubě, budou si moct koupit lístky za extra zvýhodněnou cenu,“ připomněla Dvořáková, že si ve středu budou moci fanoušci zakoupit vstupenky i na sobotní duel s Petrovem, a to za extra cenu.

Házená Kynžvart přivítá ve středu Porubu, v sobotu pak v EHF European Cupu makedonský Petrov.Zdroj: Házená Kynžvart