Bezmála měsíční přestávku mají za sebou házenkářky Kynžvartu. Teď však musejí zmobilizovat své síly. Ve středu 20. prosince je čeká od 17.30 hodin v chebské D-Produkt Aréně semifinále Českého poháru, ve kterém vyzvou pražskou Slávii.

Kynžvart má po prohře 28:31 pražské Slavii co vracet. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Myslím si, že bylo trochu těžší se motivovat po tak dlouhé pauze bez zápasů a zejména po tak nabitém programu, jaký jsme měli. Ale víme, o co hrajeme, a chceme vyhrát, takže se plně soustředíme na přípravu na tento zápas,“ upozorňovala kynžvartská spojka Natália Némethová.

Navíc má Kynžvart sešívaným co oplácet. „To rozhodně ano,“ říká Némethová. „Je to jeden z mála zápasů, které jsme doma prohráli, takže jim určitě máme co vracet,“ vracela se k domácí prohře v MOL lize. Stejně však na tom budou i házenkářky Slavie, které taktéž absolvovaly bezmála měsíčný zápasový půst.

„Myslím, že to bude velmi vyrovnaný zápas, dobře se známe, ale věřím, že to pro nás skončí šťastně,“ přeje si slovenská sympaťanda postup do finále. A co bude rozhodovat? „Myslím si, že klíčová bude hlavně obrana, jak dokážeme ubránit jejich spojky, ale zároveň budeme muset být efektivní v útoku,“ vypočítává před středeční bitvou Némethová.

Ve prospěch Západočešek bude hrát také domácí prostředí. „Máme výhodu domácího prostředí, což je vždy menší výhoda. Máme skvělé fanoušky, kteří se mohou těšit na dobrou a bojovnou házenou. Je to náš poslední zápas v roce, takže se nemáme na co šetřit,“ dodala závěrem.

