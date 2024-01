Cennou výhru přihodily na své konto ve středečním podvečeru v chebské D-Produkt Aréně v předehrávce 14. kola MOL Ligy házenkářky Kynžvartu. Družina poskládaná kolem slovenského kouče potvrdila skvělou formu, když výběru Poruby uštědřila prohru 32:24, čím se vítězně naladila na náročnou víkendovou odvetu v EHF European Cupu, ve které Západočešky vyzvou Skopje.

Házená Kynžvart – TJ Sokol Poruba 32:24 (16:12). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Samotné utkání načaly gólově hráčky Poruby, kdy po faulu na brankovišti měly výhodu sedmičky, kterou s přehledem proměnila Farářová. Kynžvart však záhy dokázal přehoupnout skóre na svou stranu, když se dvakrát zapsala do střelecké listiny v rychlém sledu Tereza Michalcová, která zařídila Západočeškám vedení 3:1.

V 11. minutě se pak připomněla první trefou v duelu nejlepší střelkyně Kynžvartu Sofiia Bezrukova, která upravila skóre na 7:4. Poruba se ale dokázala domácím přiblížit v 17. minutě na rozdíl jediné branky 8:7, když se třetí úspěšnou sedmičkou blýskla Farářová 8:7.

Následně oba týmy převedly několik chyb a ve 20. minutě byl stav duelu o jednu branku 10:9. Poté hráčky Kynžvartu zpřesnily mušku při rychlých útocích, a ve 24. minutě odskočily hostům na čtyři branky branky 14:10, když potřetí skórovala v zápase po vysunutí brankářky Adély Srpové v duelu Kristýna Hejkalová. Západočešky pak udržely před odchodem do šaten čtyřbrankový náskok, když tečku za ním udělala úspěšnou ranou Šárka Kapusniaková 16:12.

Vávrovou čeká maturitní ples, pak vymění šaty za teplákovku a zamíří do Skopje

Po změně stran Kynžvart zaznamenal v úvodu sérii tří branek v řadě a rázem odskočil Porubě na rozdíl šesti branek 20:14. Západočešky i nadále kontrolovaly hru a udržovaly si několikabodový náskok. Ve 47. minutě se sice hostující tým přiblížil domácím na rozdíl pěti bodů, ale Kynžvart parádní sérií pěti branek v řadě definitivně zlomil snahu Poruby, když si vystřelil vedení 30:20.

Následně dovedl výběr z lázní duel do výhry 32:24, čímž se vítězně naladil na sobotní odvetu osmifinále EHF European Cupu se Skopje, kterou bude hostit chebská D-Produkt Aréna od 18.00 hodin. Navíc se Kynžvart vyhoupl v neúplné tabulce na průběžnou druhou příčku.

OHLASY PO UTKÁNÍ

Peter Sabadka (Házená Kynžvart): „Jsme rádi, jak pověděl trenér hostů, že se nám bez jakýchkoliv změn v kádru podařilo naše posty zdvojit, je to naše koncepční práce. Zvedli jsme se, což samozřejmě nebylo ze dne na den. Své děvčata bych rád pochválil, máme našlapaný program. Přivezli jsme do odvety nadějný výsledek s mistrem Makedonie a vítězství nad Dunajskou Stredou, vítěz interligy a slovenský mistr, to je takový náš bonus. Tam děvčata podala asi nejlepší výkon. “

Jaroslav Hudeček (TJ Sokol Poruba): „Rád bych pogratuloval domácímu celku k zaslouženému vysokému vítězství. My jsme si byli velmi dobře vědomi toho, jakou silou disponuje domácí celek. To, co má nejvíce domácí celek vypracované je rychlý přechod do útoku, tam Kynžvart jasně dominuje. Připravovali jsme si na utkání různé herní varianty, ale je velmi deprimující, když dáte branku a hned vzápětí z rychlého útoku ji máte zpátky. Pevně ale věřím, že jsme v určitých fázích našeho soupeře potrápili a za to jsem rád. Kynžvart má zdvojené posty, naopak mi máme celek velmi omlazený, sbíráme zkušenosti a nemáme v týmu zkušenou hráčku, která by dokázala ty mladé ukočírovat. Nicméně svým hráčkám dnes děkuji.“

Házená Kynžvart – TJ Sokol Poruba 32:24 (16:12). Nejvíce branek: Šárka Kapusniaková 5, Kristýna Hejkalová a Veronika Dvořáková 4 – Hiraldo Sheila 6, Dybalová Tereza a Rajová Karolína 5. Rozhodčí: Pražák, Šulc. Sedmimetrové hody: 1/0-7/6. Vyloučení: 2:0. ŽK: 1:1. Diváci: 150.