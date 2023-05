/HÁZENÁ/ Play-out. Házenkářky Kynžvartu o víkendu vstoupí do bojů play-out v MOL lize. A hned na úvod je čeká našlapaný program, když se dvakrát představí v domácím prostředí. V sobotu 29. dubna vyzvou od 16.00 hodin Porubu, v neděli 30. dubna pak od 15.30 hodin Zlín. Jak jsou Západočešky nachystané na závěr sezony? To prozradila v rozhovoru Deníku Katka Dresslerová, pivotka Kynžvartu.

Házená Kynžvart – DHC Sokol Poruba 36:23 (17:11). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Katko, máte před sebou náročný víkend, když vás čekají dvě domácí bitvy, jak jste na závěr sezony připravené?

Věřím, že jsme do závěrečné fáze soutěže připraveny velmi dobře. Je jen škoda, že se nám nepodařilo obhájit loňskou účast v play-off. Nicméně jdeme do toho naplno. Chceme v play-out jasně dominovat, a to jak na domácím hřišti, tak i ve venkovních utkáních. Považujeme za výhodu, že začínáme domácím dvojutkáním, a i tečku za sezonou uděláme v domácím prostředí, takže doufáme, že nás vždy požene k vítězství naplněná hala. Navíc věříme, že bojujeme o možnou účast v evropských soutěžích pro nadcházející sezonu.

První se vám postaví Poruba, na kterou máte z uplynulého víkendu velmi dobré vzpomínky, schovali jste si po výhře 36:23 ještě nějakou munici?

Uprostřed letošní sezony nás zastihla šňůra nepovedených výkonů, ze kterých jsme radost neměli. O to větší hlad máme po výhře. Každý úspěch je pro nás cenný a užíváme si ho. Přestože sobotní výsledek vyzněl jednoznačně v náš prospěch, jsme si vědomi toho, že jsme v utkání udělali několik zbytečných chyb. Ty teď v žádném případě nechceme opakovat a výkon tím ještě zlepšit. Motivace je stále!

Následně po malém odpočinku vyrukujete v neděli na Zlín…

Čas na regeneraci je hodně krátký. Proto, ale chceme zodpovědně přistoupit k sobotnímu utkáním, tím se nastartovat i na nedělní zápas se Zlínem. Rozhodně jim máme co vracet, naše poslední měření sil nás nezastihlo v ideální formě a v lednu jsme na jejich půdě prohráli rozdílem tří branek. Bylo to utkání jako na houpačce, na které nerady vzpomínáme. Zlín je houževnatý soupeř, který nás dokázal na jaře potrápit. Teď jdeme do utkání s čistou hlavou a cítíme se dobře.

Jak důležité pro vás bude vkročit do play-out nejlépe dvěma výhrami?

Cíl je jasný. Před domácím publikem chceme bodovat v plné míře, tak jako v celé nadstavbě. Zápasy nebudou lehké, musíme se plně koncentrovat a posílit i naši psychickou pohodu. Čeká nás velmi náročných čtrnáct dní, během kterých odehrajeme šest utkání, a s tím je spojené dlouhé cestování. Proto je důležité se dostat tento víkend na vítěznou vlnu a nepustit se jí po celou dobu play-out.

Na co byste tedy chtěli pozvat fanoušky?

Hra Poruby byla místy až za hranou z pohledu agresivity. Tady se určitě fanoušek nudit nebude (smích). Zlínu máme chuť vrátit lednovou porážku i s úroky a předvést našim fanouškům atraktivní rychlou házenou se spoustou gólů. Před tříměsíční zápasovou pauzou se jedná o tři poslední domácí zápasy. Navíc závěr sezony si užijeme v sobotu 13. května, kdy budeme hostit od 16.00 hodin v západočeském derby DHC Plzeň. Věříme, že ruku v ruce s našimi fanoušky v zaplněné hale si závěr sezony užijeme.