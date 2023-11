/HÁZENÁ/ Tvrdý pád zaznamenaly v 9. kole házenkářské MOL Ligy hráčky Kynžvartu. Na palubovce Iuventy Michalovce si totiž Západočešky připsaly na účet nejvyšší prohru v novém ročníku, když prohrály 26:41. „Po naší premiérové výhře nad Mostem a po náročném pohárovém utkání s Pískem jsme se nezvládli na zápas s Iuventou tak dobře koncentrovat a připravit jak fyzicky, tak psychicky,“ vracela se k utkání pivotka Kynžvartu Katka Dresslerová.

Kynžvart se dnes představí v západočeském derby na palubovce DHC Plzeň. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Západočešky tak zakončily první házenkářský anglický týden porážkou. „Je to pro nás velké prověření a ukázání na nedostatky, kterých je víc než dost,“ upozorňovala Dresslerová, že mají se spoluhráčkami ještě hodně na čem pracovat. Na to však nezbývá Kynžvartu příliš času. Před sebou má další náročné bitvy ať už jde o MOL Ligu či vystoupení v Evropském poháru.

„Program máme ale velmi náročný, není čas na věšení hlav. Zápas podrobně rozebereme a ukážeme si chyby, kterých se budeme chtít v dalších zápasech vyvarovat, poučit se z nich, potom ale jedeme dál. Máme před sebou další dva těžké týdny a my máme už teď neuvěřitelnou chuť opět vítězit a ukázat, jaká je opravdu naše hra,“ burcuje před dalšími zápasy pivotka Kynžvartu.

Již ve středu 8. listopadu se totiž představí v nabitém programu v rámci 10. kola MOL Ligy v západočeském derby od 18.00 hodin na palubovce DHC Plzeň. „Na půdě DHC Plzeň se nám nikdy nepovedlo urvat dva body, proto je ambice více než jasná. Premiérová výhra. Jsme hladové po vítězství a uděláme vše, abychom ve středu plzeňský tým porazili a krásně tím otevřeli sérii čtyř zápasů,“ vzkazuje do města piva Dresslerová.

Poté budou muset hráčky ze západu Čech rychle přepnout na mezinárodní mód, když v sobotu 11. listopadu budou hostit v chebské D-Produkt Aréně od 18.00 hodin třetí kolo EHF Evropského poháru, ve kterém vyzvou holandský Westfriesland SEW. „Přípravy jsou v plném proudu od taktických po technické a tréninkové věci. Chceme zvládnout tyto dva týdny s velkou kvalitou a se čtyřmi výhrami. Lehké to nebude, to je ale právě to, co nás na tom tak moc baví,“ upřesnila s úsměvem Dresslerová.

„Každé utkání v evropském poháru je pro nás třešnička na dortu. Poměření sil s evropskou házenou je sice vždy velmi náročné, ale čerpáme z něj mnoho cenných zkušeností. Westrfiesland SWE je těžký soupeř. Tým se prezentuje velmi rychlou a kvalitní házenou s množstvím mladých rychlých hráček. O postup budeme bojovat ze všech sil, v sobotu nás čeká krásný zápas,“ doplnila k náročnému programu Kynžvartu sympatická dlouhovláska.