Házenkářky Kynžvartu neuspěly v první semifinálové bitvě MOL Ligy, když na palubovce pražské Slavie musely Západočešky nakonec skousnout prohru 26:28.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Přitom házenkářská družina poskládaná kolem slovenského kouče Petera Sabadky měla duel velmi dobře rozehraný, i přesto nakonec bude odvracet v domácím prostředí postupový mečbol v podání Slavie.

Házenkářky Kynžvartu naskočily do prvního poločasu velmi aktivně, a již ve 2. minutě šly do dvoubrankového trháku 3:1. V 9. minutě pak svůj náskok navýšily po přesné ráně Sofiie Bezrukove na tři body 7:4, čímž donutily domácího kouče k oddechovému času, čehož Slavia dokázala brankově využít, když se Kynžvartu na rozdíl jediné branky 7:8.

Posléze si vybral oddechový čas kouč Kynžvartu, a to taktéž přineslo své ovoce, když se výběr ze západu Čech záhy dostal do vedení o čtyři branky, to se psala 25. minuta semifinálové bitvy. O dvě minuty později Kynžvart odskočil Slavii dokonce na na rozdíl šesti bodů, kdy se do statistik zapsala Šárka Kapusniaková, která upravila skóre na 16:10 pro Kynžvart.

Do konce prvního poločasu si pak přenesl výběr Petera Sabadky vedení 18:13. Po obrátce stran však začaly hráčky Slavie brankové manko postupně stahovat a v 51. minutě srovnala na 25:25 Denisa Holeňáková.

Následně domácí výběr hráčkám Kynžvartu odskočil po třech brankách v řadě na 28:25, když poslední trefu obstarala v 59. minutě Sofiia Bezrukova, která snížila na konečných 28:26 pro Slavii.