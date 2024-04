Je to tady. O víkendu se navrátí házenkářky Kynžvartu zpět do kolotoče MOL ligy. A půjde o hodně. Západočešky rozehrají semifinálovou sérii play-off, ve které se představí v neděli 28. dubna od 16.45 hodin na palubovce pražské Slavie. Jak se během házenkářské pauzy Kynžvart připravoval na další velkou výzvu? To přiblížila v rozhovoru Deníku Kristýna Hejkalová, křídlo Kynžvartu.

Kynžvart naposledy na palubovce pražské Slavie remizoval 20:20. Jak si povede v první semifinálové bitvě? | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Kristýno, jak jste využili relativně dlouhou pauzu po základní části MOL ligy?

Tyto zápasové pauzy nejsou vůbec nic příjemného, myslím si, že málo komu to vyhovuje. Přeci jen ten, sport každý z nás dělá v první řadě pro zápasy. Nikoho z nás nebaví jen trénovat a nemít možnost to ukázat.

Nebojíte se, aby se zápasová pauza neprojevila nějak negativně?

I tak se, ale pro nás vcelku nic nezměnilo, tréninkový cyklus se nezměnil, s tréninkovým tempem jsme nepolevili. Po posledním zápase jsme se ihned začali připravovat na semifinálové utkání. I proto doufám, že by to na nás mohlo mít pozitivní vliv, a že dokážeme natrénované věci využít.

Jak jste se tedy udržovali po celou dobu v kondici?

Kondici je potřeba udržovat ať už se zápasy hrají nebo nehrají, bez kondice se ve sportu fungovat nedá. Proto návštěvy posilovny nebo běhání jsou naší téměř každodenní naplní.

Těsně před zápasem se chystáte na čtyřdenní společný tréninkový kemp, který proběhne v Horní Blatné a nedalekých Potůčkách. Na co se budete zaměřovat?

Určitě se chceme zaměřit a soustředit vyloženě na nedělní utkání a pokračovat v aktivní přípravě. Absolvujeme několik tréninkových jednotek, videorozbory a činnosti potřebné k zápasu. Určitě proběhnou i různé týmové aktivity. Celkově chceme všechno směřovat k vítězství a chceme využít všechny dostupné možnosti, které máme. Uvědomujeme si náročnost a důležitost utkání na půdě dosavadního mistra. Proto se budeme chtít společně naladit na jediný cíl víkendu, dát si do hlavy jen jednu myšlenku – vyhrát na Slavii.

Máte za sebou se Slavií tři vzájemné zápasy, podzimní prohru v MOL, vysokou výhru v prosincovém semifinále Českého poháru a nakonec smolnou remízu v Praze, kdy jste dostali vyrovnávací branku až ze závěrečné devítky. Co si myslíte, že bude tentokrát rozhodovat?

Myslím, že oba týmy se známe už víc než dobře, a herní kombinace toho druhého týmu máme načtené dopodrobna. Samozřejmě i ty můžou rozhodnout, ale důležité bude nastoupení a přistoupení k zápasu samotnému. Dalo by se říct, že i touha až větší chuť po vítězství, i když si dovolím tvrdit, že v těchto zápasech je chuť vyhrát u všech velmi vysoká. Play.off je motivace sama o sobě. Samozřejmě si nemůžeme nechat utéct začátek a dopustit, abychom pak museli něco dohánět, to by se nám mohlo vymstít.

Jak vnímáte prostředí slávistické haly? Jak se vám tam hraje? Očekáváte podporu vlastních fanoušků nebo vám bude většina držet palce doma u televizních obrazovek?

Prostředí slávistické haly já osobně nevnímám asi nijak výjimečně, když je to hala jako každá jiná. Věřím, že se zápas ponese ve velmi bouřlivé atmosféře, kterou vytvoří jak slávističtí, tak naši věrní fanoušci. Samozřejmě ale budeme vděční i za podporu od těch, kteří se do Prahy nedostanou, a budou nám tedy palce držet z domova od televize.

Co tedy bude v první semifinálové bitvě pro vás úspěch?

Nic jiného než postup do finále nebereme! Domácí odvetou budeme chtít potvrdit postup a dojít si pro naše vytouženého finále. I proto bych, už teď všechny ráda pozvala na odvetné utkání, které se odehraje 4. května v chebské D-Produkt Aréně od 16.00 hodin. Budeme podporu našich fanoušků v cestě za postupem hodně potřebovat. Společně si pro to finále dojdeme! Kde jinde postoupit do našeho prvního finále play-off, než v domácí hale před našimi nejlepšími fanoušky. Ráda bych připomněla, že se stále mohou nejen naši fanoušci zapojit a posílat své hlasy do ankety v Deníku Společně pro dobrou věc, díky které jsme se spojili s několika neziskovými organizacemi a chtěli bychom jim touto cestou pomoci!