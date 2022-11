Kynžvartské házenkářky vše načnou výjezdem za hranice, když absolvují bezmála 1 200 kilometrů k duelu 9. kola MOL ligy, ve kterém je čeká bitva tabulkových sousedů, kdy se představí v sobotu 26. listopadu na palubovce Dunajské Stredy, na kterou ztrácí jeden bod. Do rodné země se tak opět podívá Anna Mária Patrnčiaková , která zažila během listopadu jedno velké loučení, když ukončila reprezentační kariéru. Nejen o tom, ale i náročných zápasech, které Kynžvart čekají, jsme si se zkušeným pravým křídlem Kynžvartu povídali.

Anno, vy jste se po deseti letech rozloučila s reprezentačním dresem Slovenska, když jste ukončila v národním týmu kariéru. Kdy jste vůbec začala o konci v reprezentaci přemýšlet?

O konci reprezentační kariéry jsem začala přemýšlet, když přišel můj zdravotní problém (pozn. red. – posun plotýnky). I když jsem nad tím často přemýšlela a všechno zvažovala, došla jsem k závěru, že na ukončení reprezentace je už ten správný čas. Také už mi není osmnáct let (úsměv).

Před kvalifikačním utkáním Slovenska s Lotyšskem se v Šali rozloučila s reprezentační Anna Mária Patrnčiaková (č. 22).Zdroj: Slovak Handball FederationV dresu Slovenska jste odehrála pětačtyřicet utkání, ve kterých jste nasázela soupeřům čtyřiatřicet branek. Nepřemýšlela jste o tom, uzavřít kariéru například až po mistrovství světa, pokud by se Slovensku podařilo uspět v kvalifikaci?

Samozřejmě jsem přemýšlela i nad touto variantou, až po mistrovství světa, ale to bohužel nebylo možné.

Určitě máte z reprezentace spoustu zážitků, na který si vždy ráda vzpomenete?

Za ta léta je z reprezentace velmi mnoho zážitků, těžko vypíchnout jen jeden, ale určitě velmi ráda vzpomínám na mládežnické mistrovství Evropy a také mistrovství světa.

V současné době se tedy můžete soustředit pouze na výkony Kynžvartu?

Ano, v současné době se věnuji klubu a snažím se být platnou hráčkou pro tým.

V Kynžvartu patříte mezi nejzkušenější hráčky, chodí si k vám pro rady mladší spoluhráčky?

Takhle bych to nenazvala, s holkami se pořád bavíme o tom, co můžeme vylepšit, kde děláme chyby, jak se jich vyvarovat. I když patřím mezi nejzkušenější hráčky tak i já dělám chyby, jak se říká: kdo nic nedělá, nic nezkazí, nejen když jsou úspěchy, ale o to víc když jsou neúspěchy.

Váš tým se o víkendu navrátil po dlouhé přestávce zpět do kolotoče MOL ligy jednoznačnou výhrou nad Stupavou, panovala tedy s úspěšným návratem do soutěže spokojenost?

Po delší přestávce jsme se těšili na zápas. Spokojenost určitě byla se dvěma body, ale celkově se udělalo mnoho nevynucených chyb a zahodilo se mnoho gólových příležitostí.

Jsem ráda, že dva body zůstaly doma, chválila si pivotka Kynžvartu Dresslerová

Vy jste přispěla k výhře sedmi trefami, kdy jste byla druhou nejlepší střelkyní zápasu…

Sice jsem přispěla k výhře sedmi brankami, ale z mé strany nejsem úplně spokojena, byly situace, které jsem mohla vyřešit lépe.

Před sebou máte další náročný duel, který se ponese v duchu souboje tabulkových sousedů, když se představíte na palubovce Dunajské Stredy. Co od utkání očekáváte a co si myslíte, že bude rozhodovat?

Čeká nás velmi náročný zápas. Víme, že Dunajská Streda disponuje dobrým kádrem, takže se musíme velmi dobře připravit. Rozhodovat určitě bude obrana, ze které budeme vycházet .

Hned nato vás čeká středeční duel s Olomoucí, ve kterém budete vzhledem k postavení v tabulce tvrdit roli favorita…

Toto období bude celkově náročné. V krátkém úseku odehrajeme mnoho důležitých zápasů, když hodně důležitá určitě bude i regenerace.

Pak už přijde na pořad premiéra v European Cupu, kdy se představíte na palubovce Ankary. Jak se těšíte na zápas a jak to žije v kabině před evropským vystoupením, co pro vás tedy bude před odvetným duelem úspěch?

Všichni se na Evropský pohár velmi těšíme. První zápas v Ankaře se budeme snažit odehrát co nejlépe, samozřejmě že do zápasu půjdeme s cílem vyhrát a odvetný zápas bude pro nás výhoda domácího prostředí a doufáme v „plný dům“ a výbornou atmosféru, která nás požene vpřed.

PODÍVEJTE SE: Úkol splněn. Kynžvart nedal Stupavě šanci, slavil vysokou výhru!

Komentář trenéra Kynžvartu Petera Sabadky před zápasem s Dunajskou Stredou

Dunajská Streda je kvalitní soupeř, který je v domácím prostředí mimořádně silný. Má kvalitní spojkovou řadu, dále posilnila i na postu pivota v podobě brazilské hráčky Da Silva Ligia Costa Maia. V kádru má také výborná křídla Bízik Réka, kapitánku slovenské reprezentace, a Juhos Kata. Disponuje také posilněným brankářským postem Magera Noémi. Navíc se prezentuje moderními a atraktivními prvky házené. My se budeme snažit eliminovat tyto silné stránky a chtěli bychom přenést naši zlepšenou sportovní a herní formu z posledních zápasů i do tohoto utkání. Bude se jednat o generálku na evropský pohár EHF cup, vnímáme to jako možnost odehrát těžký zápas na soupeřově palubovce před naší zajímavou a atraktivní pohárovou konfrontací.