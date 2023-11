/HÁZENÁ/ To byla jízda. Házenkářky Kynžvartu se navrátily zpět na vítěznou vlnu. Ve středečním 10. kole MOL ligy uspěly v západočeském derby na palubovce DHC Plzeň, kde dosáhly na vysokou výhru 39:24.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Do derby naskočily aktivně hráčky z Kynžvartu, i přesto šly do vedení domácí, za které otevřela skóre ve 2. minutě Veronika Fenclová. Poté však převzala otěže do svých rukou házenkářská družina slovenského kouče Petera Sabadky.

Ve 13. minutě již Kynžvart vedl o pět branek, když k tomu napomohla série čtyř branek v řadě. Postupně pak hráčky z lázní navýšily vedení na osm branek, když nakonec první poločase opanovaly v poměru 18:10. Čtyřmi zásahy k tomu napomohly Annamaria Patrnčiaková a Šárka Kapusniaková.

I po obrátce stran pokračovaly házenkářky Kynžvartu v demolici plzeňského výběru, když ve 46. minutě obstarala třicátou branku Kristýna Hejkalová, která upravila ukazatel skóre na 30:16.

Do konce zápasu přidal kynžvartský výběr Plzni ještě devět branek, když nakonec bral vysokou výhru 39:24, čímž se tak vítězně naladil na víkendové vystoupení ve 3. kole EHF Evropského poháru, ve kterém vyzve od 18.00 hodin v sobotu 11. listopadu v chebské D-Produkt Aréně holandský Westfriesland SEW.

Tabulka MOL Ligy po neúplném 10. kole.Zdroj: www.handball.cz