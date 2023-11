/FOTOGALERIE/ Házenkářky Kynžvartu úspěšně vstoupily do 3. kola EHF Evropského poháru, ve kterém hostily v chebské D-Produkt Aréně holandský Westfriesland SEW, nad kterým slavily výhru o sedm branek 31:24, čímž si vytvořily dobrou výchozí pozici před víkendovou odvetou, kterou odehrají Západočešky na palubovce soupeře.

Házená Kynžvart – Westfriesland SEW 31:24 (13:10). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Klíčem našeho úspěchu bylo, že jsme se takticky velmi dobře připravili,“ poukazovala po utkání kynžvartské křídlo Annamaria Patrnčiaková, která byla s osmi trefami nejlepší střelkyní zápasu. Úvod sice patřil po brankové stránce hostům, ale Kynžvart brzo nechal přehoupnout ukazatel skóre ve svůj prospěch, když si vystřelil vedení 5:3. Na to dokázal holandský výběr reagovat, když srovnal na 5:5, ale poté si Kynžvart vytvořil tříbrankový náskok, který udržel až do konce první třicetiminutovky, kdy se šlo do šaten za stavu 13:10.

„Oproti přípravě byly spojky soupeře daleko razantnější než na videích, ale naší obranou jsme to zvládli,“ upozorňovala Patrnčiaková na kvality soupeře. Po obrátce stran Kynžvart rychle navýšil své vedení na rozdíl pěti branek, když šel do trháku 15:10. Následně si ve 40. minutě Západočešky vytvořily sedmibrankový náskok, když šly do vedení 20:13. Házenkářky z Holandska se snažily ze všech sil manko stáhnout, ale v brance kynžvartského výběru opět čarovala gólmanka Sabrina Novotná.

Kapusniaková: Pokud do toho všichni dají sto procent, nemůže to dopadnout špatně

Hlavní postavou duelu však byla slovenská spojka ve službách výběru ze západu Čech. „Jsem moc ráda, že se mi dařilo a pomohla k vítězství,“ neskrývala Patrnčiaková radost z osmibrankové přídělu, který soupeřkám během zápasu nadělila. Nakonec si Kynžvart dokráčel pro důležitou výhru 31:24, čímž si přiblížil postup do další fáze Evropského poháru. „Naší silnou stránkou byla velmi dobrá přechodová fáze škoda jen nevynucených chyb,“ našla přeci jen malé negativum na výhře Patrnčiaková.

Sama ví, že odveta na palubovce Westfrieslandu bude náročná. „Budeme muset eliminovat silné stránky soupeře, kterými byly kvalitní individuální výkony a zároveň velmi dobrá souhra s pivotem,“ nabádá před odvetou slovenská hráčka. Před tím si však ještě vystřihne Kynžvart vystoupení v MOL lize, ve kterém se ve středu 15. listopadu střetne ve sportovní hale v Kynžvartu od 18.00 hodin se Zlínem.

„Čeká nás náročná odveta, na kterou se chceme velmi dobře připravit, ale až po ligovém zápase se Zlínem, který odehrajeme ve středu na domácí palubovce v Kynžvartu, čímž bych ráda pozvala co nejvíce diváků, aby přišli podpořit nás tým předem děkujeme za podporu,“ přeje si Patrnčiaková hojnou diváckou podporu v bitvě se Zlínem.

Házená Kynžvart – Westfriesland SEW 31:24 (13:10). Nejvíce branek: Annamaria Patrnčiaková 8, Šárka Kapusniaková 6, Veronika Vávrová 5, Barbora Tesařová 4 – Isa op den Kelder 6, Eline Veltrop 5, Denise Mol 4. Rozhodčí: Zan Puskic, Miha Satler (oba Slovinsko), delegát Marek Zabczynski (Polsko). Sedmimetrové hody: 5/6-2/3. Vyloučení: 8:5. ŽK: 2:2. ČK: 1:0. Diváci: 300.