/FOTOGALERIE/ O pořádný poprask se postaraly o víkendu mezi házenkářskou elitou MOL Ligy hráčky Kynžvartu, které přepsaly v chebské D-Produkt Aréně klubovou historii. Až ve třetí sezoně mezi házenkářskou smetánkou totiž přerušily smolnou sérii s Baníkem Most, tedy několikanásobným mistrem MOL Ligy. V chebské hale dokráčely za podpory 550 diváků k vítězství 28:27.

Kynžvart slavil historicky první skalp Mostu v MOL lize, urval vítězství 28:27. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„My jsme se celý týden přesvědčovali o tom, že můžeme Most zdolat. Je to jediný soupeř, kterého jsme ještě neporazili. Vážíme si tohoto vítězství, ale bereme to jako závazek,“ řekl po utkání kouč Kynžvartu Peter Sabadka. Pod jeho vedením vstoupila jeho družina do utkání aktivně a to se odrazilo také na skóre, když během první třicetiminutovky ani jednou nepustily hráčky Kynžvartu své sokyně do vedení.

Naopak to byl kynžvartský výběr, který si během něho vytvořili několikrát brankový odstup, přesto se šlo do šaten po první polovině zápasu s vyrovnaným skóre, a to 14:14. A i po změně stran úřadovaly na palubovce domácí hráčky, které držela v brance gólmanka Sabrina Novotná, a když navíc v útoku řádila spojka Soffia Bezrukova, která zatížila konto Mostu devíti zásahy, vytvořil si Kynžvart až čtyřbodový náskok.

Most však dokázal v závěru duel zdramatizovat, když snížil dvěma zásahy za sebou na rozdíl jediné branky, ale Kynžvart už cennou výhru nepustil a zaslouženě zapsal do kolonky výher v MOL Ligy číslo pět, když navíc ze čtvrté pozice ztrácí na Most, který se drží na příčce třetí pouhý bod.

„Budeme s tím chtít pracovat a dál zdolávat Most. Tímto vítězstvím ale soutěž nekončí, máme svoje ambice a jsme hladový po dalších vítězstvích,“ doplnil k utkání Sabadka.

Házená Kynžvart – DHK Baník Most 28:27 (14:14). Nejvíce branek: Bezruková Sofiia 9, Kapusniaková Šárka 5, Patrnčiaková Annamaria 4 – Ogonovszky Eszter 7, Jestříbková Anna 6, Kuxová Natálie 6. Rozhodčí: Hájek Milan, Kozler Tomáš. Sedmimetrové hody: 4/4-7/3. Vyloučení: 2:1. Diváci: 550.