První vrchol házenkářské sezóny je tady. Středa 6. března bude v pražské Unyp Areně patřit 2finále Českého poháru. A ve hře o vítěznou trofej budou od 19.30 hodin i Západočešky. Kynžvart tak podruhé ve své klubové historii bude usilovat o triumf v Českém poháru. Opět to bude s DHK Baník Most, na který však nemají házenkářky z Karlovarského kraje dobré vzpomínky, neboť s ním před necelými dvěma lety prohrály ve finále v Karlových Varech 20:36.

Kynžvart slavil historicky první skalp Mostu v MOL lize, urval vítězství 28:27. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Buďme upřímní, do prvního finále jsme se jeli spíše bavit než myslet na triumf. Most v té sezoně dominoval a my jsme byli nováčci. Byl to příjemný zážitek, výsledek byl příznivý. Ale teď? Jsme připraveni, odhodláni odvézt si z Mostu další triumf. Dokázali jsme si, že je můžeme porazit. Tak proč ne znovu a ve finále Českého poháru,“ říká odhodlaně před finálovou odvetou brankářka Kynžvartu Adéla Srpová.

A právě kynžvartský výběr pod taktovkou kouče Petera Sabadky bude mít dvojnásobnou motivaci Most porazit. Obzvlášť po poslední prohře 27:33 v rámci MOL Ligy. „Myslím, že to bude úplně jiný zápas než v lize, protože finále je vždycky něčím výjimečné, ale samozřejmě chceme odčinit prohru z MOL ligy,“ říká Srpová, která v minulosti oblékala mostecký dres.

Skalp Černých andělů, osminásobných vítězek Českého poháru, je pro Západočešky velkou motivací. „Motivací je už samotné finále,“ podotýká k finálové bitvě s úsměvem Srpová. „Vyprodaná hala a skvělá atmosféra, která, jak pevně věřím, bude provázet celé 2finále,“ připomněla další bonusy finálového dne, který bude hostit hlavní město.

Kynžvart již dokázal jednou v sezoně Most pokořit, bylo to před svými fanoušky, kdy v chebské D-Produkt Aréně slavil historický skalp černých andělů, když vyhrál 28:27. „Dokázaly jsme Most již jednou porazit, tak proč ne i podruhé,“ je si vědoma Srpová, že když se vše sejde, může její tým dosáhnout na cenný triumf.

„Moc se na to těšíme, jsme rádi, že se nám podařilo opět postoupit do finále. Uděláme vše pro to, abychom domů přivezli první trofej,“ slibuje za kynžvartský tým brankářka Adéla Srpová. A proč by měli fanoušci do Unyp Arény na házenkářský svátek dorazit?

„Dva podobné styly, házená nahoru dolů. Kdo by si to chtěl nechat ujít,“ prozradila Srpová, jaké menu se bude v pražské hale během finálové bitvy podávat. Sama, ale ví, že to bude nesmírně těžké utkání. „Je to finálový zápas, odveta se nekoná. Rozhodovat bude každý detail, každá branka, každý zákrok, kdo bude mít více hluchých pasáží. Rozhodovat bude vše,“ má jasno Srpová.

Nedovedu si náš výpadek vysvětlit, řekla po prohře v Mostě Dresslerová