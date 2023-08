/HÁZENÁ/ Úspěšnou sezonu má za sebou třiadvacetiletá slovenská spojka Natália Némethová, která s Dunajskou Stredou, kde působila dvě sezony, dosáhla v loňské sezoně v MOL lize na mistrovský titul. A právě čerstvá mistryně uvízla v sítích Kynžvartu, za který bude nově tvrdit házenkářskou muziku.

Natália Némethová, spojka Házená Kynžvart. | Foto: Házená Kynžvart/ Roman Knedlík

„Klub jsem změnila proto, že jsem pociťovala, že chci a zejména potřebuji změnu. Dunajská Streda mi dala hodně, ale nastal čas zkusit něco nového,“ prozradila sympatická dlouhovláska, proč se rozhodla pro odchod. „Dostala jsem několik nabídek i z jiných zemí, ale Kynžvart mě oslovil nejvíc. Velkou roli v tom sehrávala trenérská dvojice a to, jaké ambice má tento klub,“ připomněla, proč dala přednost Kynžvartu. A co od nového angažmá očekává a jaké má ambice? To prozradila v exkluzivním rozhovoru Deníku.

Můžete prozradit, jak vás přijala kabina a co říkáte na atmosféru, která v Kynžvartu panuje?

Spoluhráčky mě přijaly poměrně rychle, za což jsem jen ráda (úsměv). Jsme tady vesměs samé mladé baby a řekla bych, že jsem si našla cestu ke každé z nich. Atmosféra v týmu je výborná, máme jasné cíle, kterých chceme dosáhnout a jdeme si společně za nimi.

Kynžvart bude vstupovat do nového ročníku MOL ligy s cílem zajistit si play-off, dále se představí v Českém poháru, který pro vás bude nový, když ho také čeká vystoupení v Evropském poháru, jak se těšíte na řádně nabitou sezonu?

Po mistrovském titulu v Dunajské Stredě se nemohu dočkat dalších nových radostí, zkušeností s tímto týmem a věřím, že následující sezóna bude pro nás také úspěšná. Téměř všechny týmy v MOL lize se už dobře známe, víme víceméně, co od sebe očekávat a také pro mě nebude nová ani účast v Evropském poháru. Představíme se i v Českém poháru, se kterým jsem ještě neměla zkušenost. Právě proto se těším, že budu mít alespoň možnost si vyzkoušet hrát i s jinými pro mě novými kluby.

Navíc figurujete i na soupisce slovenské reprezentace, je to také pro vás motivace?

Pro každou hráčku je hrdost reprezentovat svou zemi a kvůli tomu, abych měla tuto šanci i nadále, jsem si vybrala Kynžvart. Vím, že působení tady mi v tom jen napomůže a budu přínosnou hráčkou pro reprezentaci.

Navíc studujete vysokou školu, jak náročné je pro vás skloubit školu a sport?

Momentálně stále studuji na Univerzitě v Nitře. Nikdy to není úplně jednoduché zkombinovat, ale zvládnout se to dá. Od letošního roku to bude o něco náročnější, vzhledem k dálce ale nemyslím si, že by to měl být problém.

Trochu odbočme, Kynžvart patří mezi světoznámé lázně, už jste měla čas si projít město, okouzlilo vás něčím?

Z Kynžvartu jsem viděla za tak krátkou dobu víceméně halu, bohužel. Naštěstí nebydlím daleko, v Mariánských Lázních, které jsou známé také léčivými prameny. Snažila jsem se podívat na doporučení spoluhráček na to nejkrásnější, ale moc času zatím na to nebylo, vedle tréninků. Ale věřím, že při návštěvách mého přítele a rodiny toho prohlédneme více.

Nově Kynžvart odehraje svá utkání v chebské hale, která má větší kapacitu, což znamená více fanoušků…

Vím o tom a osobně si myslím, že je to výborný nápad. Pro nás jako hráčky je vždy úžasný pocit hrát před co nejvíc fanoušky. Jsem ráda, že od příští sezóny se budeme moci vidět ve větší a doufám vyprodané hale.

Klub spustil také předprodej permanentních vstupenek na novou sezonu, proč by si ji fanoušci měli zakoupit, na co se mohou těšit?

Naši fanoušci by si permanentky měli zakoupit hlavně kvůli dobré a kvalitní házené. Těšíme se už na ně a doufáme, že jich bude co nejvíce, aby i oni měli možnost přímo zažít všechny ty úspěchy našeho družstva.