Kynžvart: Výhra s hořkou příchutí, evropský sen se rozplynul

/FOTOGALERIE/ Drama až do poslední vteřiny. Ztracený zápas, kynžvartské zmrtvýchvstání, dokonalý obrat, výhra i přesto smutek. Chebská D-Produkt Aréna se topila ve slzách. A nebylo divu. Házenkářky Kynžvartu pošilhávaly po senzačním obratu v odvetě osmifinále EHF European Cupu se Skopje, po postupu do čtvrtfinále evropské soutěže. Zklamání bylo o to větší, když Západočešky utekly během zápasu hrobníkovi z lopaty a dokázaly se navrátit zpět do zápasu. Vypjatá koncovka sice vynesla Kynžvartu výhru 34:33, ale přesto se radovaly z postupu Makedonky, které v prvním duelu vyhrály 32:29. Házenkářská družina Petera Sabadky se tak rozloučila s Evropou, ale se vztyčenou hlavou.

Házená Kynžvart – HC Gjorche Petrov-WHC Skopje 34:33 (16:20). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík