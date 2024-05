První posilu hlásí po skončení sezony Házená Kynžvart, tedy druhý tým aktuálně skončeného ročníku MOL Ligy. Západočešky zlákaly do svých služeb tureckou reprezentantku Betül Karaarslan. Střední spojka, která naposledy působila v Ankaře, má bohaté zkušenosti nejen v reprezentaci, ale také s Evropským pohárem či hvězdnou Ligou mistrů.

Betül Karaarslan posílila tým vicemistryň z Kynžvartu. | Foto: s dovolením Betül Karaarslan

„Byla jsem moc ráda, že Kynžvart o mě projevil zájem. Následná jednání mezi mojí manažerkou a klubem proběhla velmi dobře, takže jsem byla nesmírně šťastná, že se jsme se domluvili,“ říkala po podpisu smlouvy dvaadvacetiletá házenkářka, která následně poskytla Deníku exkluzivní rozhovor.

Betül, jaké tedy máte poznatky o Kynžvartu, měla jste možnost například během pohárového utkání poznat Lázně Kynžvart a jeho prostředí? Jak byste ho srovnala se svým současným bydlištěm?

V EHF European Cup jsme se utkali s mladým a dynamickým týmem. Jeho rychlá házená na hřišti v kombinaci s nadšením a podporou jejich fanoušků vytvořila příjemnou atmosféru v jeho hale. Přestože jsme neměli možnost plně prozkoumat Lázně Kynžvart, na základě mých pozorování má toto město klidnou a pohodovou atmosféru. I přes svou mnohem menší rozlohu ve srovnání s Ankarou má podobné klima a je také městem přírodních krás.

Je to vaše první zahraniční angažmá, berete to jako výzvu? Jak se na ní těšíte?

Ano, je to tak. Jde o mojí první zahraniční misi, což je pro mě zajímavou výzvou. O přestupu do zahraničí jsem vždy snila, chtěla bych získat nové zkušenosti. Angažmá v zahraničí vnímám jako příležitost jak se zdokonalit. Především chci přispět tím, že posuneme společně týmový projev dál. Věřím, že nové prostředí zvýší mou motivaci. Jsem velmi nadšená a ambiciózní, takže udělám vše pro to, abych byla pro tým co nejvíce nejužitečnější hráčkou.

Jak byste porovnala českou a tureckou nejvyšší soutěž?

Mezi tureckou ligou a MOL Ligou existují podobnosti. Nicméně na klubové úrovni Yenimahalle i Házená Kynžvart, se prezentují oba týmy s mladými, dynamickými a silnými hráčkami, které se objevují i v evropských pohárech.

Můžete fanouškům přiblížit, co se vám líbí, jestli studujete či děláte jiné sporty, co pro vás házená znamená?

Jsem emotivní osobnost, ale můžete mě vidět i hodně rozesmátou. Dá se o mně říct, že jsem člověk, který tráví hodně času cestováním a čtením knih. Miluji pobyt v přírodě a procházky. Moje povaha na hřišti je ambiciózní, ráda bojuji a chci si hru, kterou hraji, užít. Je pro mě důležité, abych si užila zápas, který je příjemné sledovat. Hraní házené je pro mě vášní, ale čas od času se však snažím zůstat aktivní po psychické i fyzické stránce, kdy si zpestřím sportovní vyžití plaváním, plážovým volejbalem či příležitostně basketbalem.

Kdy dorazíte do Kynžvartu a jak to máte s bydlením?

V Kynžvartu budu tuším první týden v červenci. Klub mě již informoval vizualizacemi o domě, kde budu bydlet. Těším se na spoluhráčky, realizační tým a i celou fanouškovskou rodinu Házená Kynžvart.

