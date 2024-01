Famózní vstup měly do nového roku házenkářky Kynžvartu. Ty naskočily zpět do kolotoče MOL Ligy jednoznačnou výhrou, když v chebské D-Produkt Aréně přetavily bitvu s Pískem v exhibici, kterou vyhrály v poměru 37:21.

Kynžvart naposledy porazil Písek. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Od úvodních minut tvrdily Západočešky házenkářskou muziku, když první poločas ovládly v poměru 16:8. Druhou polovinu zápasu pak proměnily hráčky Kynžvartu v exhibici. „Řekli jsme si, že chceme pokračovat v rychlé hře a nasazení a rozhodně nesmíme nepolevit,“ vracela se k taktice, se kterou Kynžvart vstupoval do druhého poločasu Tereza Michalcová.

Kynžvart tak po skalpu Slavie v semifinále Českého poháru, dosáhl v krátkém sledu na další cennou výhru. „Zápas se odehrál opět ve skvělé atmosféře a jsem velmi ráda, že se nám v zápasech v Chebu daří a o to víc, když jsem se v Chebu narodila a s házenou jsem v chebské hale začínala,“ neskrývala radost kynžvartská spojka.

Jenže euforii musí házenkářky ze západu Čech rychle hodit za hlavu. Již ve středu, tedy 10. ledna je čeká v předehrávce 13. kola hit MOL Ligy na palubovce Dunajské Stredy, tedy druhého celku interligy, na které Západočešky ztrácí v tabulce z páté příčky pouhé dva body.

„Očekávám velmi náročný zápas ve vysokém tempu. Myslím si, že Dunajská Streda bude za každou cenu chtít získat dva body na domácí palubovce po prohraném zápase s Michalovcemi, takže nás nečeká nic lehkého. My ale určitě chceme navázat na naše výkony z posledních zápasů a získat na Slovensku dva body,“ přeje si Michalcová výhru na palubovce slovenského klubu.

Západočešky mají soupeřkám co oplácet, když v prvním vzájemném souboji prohrály v Chebu 26:31. „Je pravda, že první zápas s Dunajskou Stredou se nám moc nevydařil, ale myslím si, že jsme od té doby udělali velký kus práce a herně se posunuli. Pokud se vyvarujme technickým chybám a budeme hrát svou hru, jako jsme to předvedli v zápase s Pískem, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek,“ přemítala Michalcová, co by mohlo Kynžvart dovést k další cenné výhře. „Klíčová bude také určitě obrana a zachytávaní první vlny soupeře,“ upozorňovala závěrem kynžvartská dlouhovláska.

