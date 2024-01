Zpět do zbroje. Házenkářská MOL Liga přichystala hráčkám Kynžvartu další velkou výzvu. Parta poskládaná kolem kouče Petera Sabadky vyrazí v sobotu 27. ledna do Prahy. Tam je čeká od 17.00 hodin na palubovce pražské Slavie šlágr 15. kola. ve kterém bude v sázce důležité body.

Házenkářky Kynžvartu naposledy porazily pražskou Slavii v semifinále Českého poháru, ve kterém slavily výhru 40:19. Uspějí i v odvetném duelu základní části MOL Ligy? | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

A není divu. Vzhledem k vyrovnané tabulce na čele tabulky, bude v závěru základní části rozhodovat opravdu každý bod.„Půjde o jeden z klíčových zápasů této sezony,“ je si vědoma před důležitou bitvou křídelnice Kynžvartu Šárka Kapusniaková.

Fanoušek házené si tak přijde na své, jelikož týmy od sebe dělí pouhé dva body. Lépe je na tom čtvrtý Kynžvart, který má na kontě jedenadvacet bodů, pátá Slavia jich má na účtě devatenáct. „Věřím, že v tomto zápase uděláme vše, abychom vyhráli a uhájili nejméně čtvrtou příčku,“ přeje si Kapusniaková uspět na horké palubovce slávistického výběru.

Navíc Slavia nemá na Kynžvart dobré vzpomínky, když naposledy v semifinále Českého poháru musela skousnout v chebské D-Produkt Aréně hořkou prohru 19:40. „Tato výhra nám dodala sebevědomí,“ narážela devatenáctiletá dlouhovláska na splacený dluh Slavii po domácí prohře v úvodu MOL Ligy.

Dokázali jsme si, že jsme schopné odehrát velmi těžké zápasy, říká Srpová

„Na pohárovou výhru chceme navázat na palubovce Slavie, musíme však opět podat skvělý výkon,“ nabádá Kapusniaková. Levé křídlo Západočešek prozatím zatížilo konto soupeřek v MOL lize devětatřiceti zásahy. „Vždy hledám prostor ke zlepšení a ještě lepším výkonům,“ říká s úsměvem ke gólovým zápisům.

„Samozřejmě doufám, že o víkendu opět přispěji k týmovému úspěchu,“ poukazuje Kapusniaková. Jenže Slavia bude chtít prolomit sérii dvou proher v řadě, když prohrála jak s Mostem, tak i následně s Iuventou Michalovce. „My budeme spoléhat na naší taktickou připravenost kolektivní hru a rychlost, která nás zdobí celou sezonu a uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnila Kapusniaková, co by mhlo hrát do karet kynžvartskému výběru.

