Házenkářky Kynžvartu po výhře nad Pískem zamířily k předehrávce 13. kola MOL Ligy na Slovensko přesněji do Dunajské Stredy, tedy na palubovku druhého týmu interligové tabulky. Západočešky zažily během zápasu horké chvíle, když po prvním poločase přežily klinickou smrt, když prohrávaly o pět branek, ale po obrátce stran přišlo na pořad zmrtvýchvstání, kdy dokázala družina kolem trenéra Petera Sabadky strhnout zápas po senzačním obratu ve svůj prospěch, čímž si připsala na účet cennou výhru 33:29.

Kynžvart oplatil Dunajské Stredě prohru z prvního vzájemného zápasu, když dosáhl na výhru 33:29. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Do prvního poločasu lépe vstoupily domácí hráčky, které se po trefách Pastorkové a Ilićové dostaly do vedení 2:0. První branku Kynžvartu poté obstarala Tereza Michalcová, když domácím záhy navrátila dvoubrankový náskok Pastorková. Západočešky však dokázaly v 6. minutě manko smazat, když se úspěšnou ranou přes clonící hráčku zasloužila o vyrovnání na 3:3 Marija Božović.

Následně se poprvé hráčky Kynžvartu dostaly do vedení, to se psala 9. minuta, kdy svou druhou trefu přidala v utkání Tereza Michalcová. Pak ale hráčky Dunajské Stredy hostům odskočily po úspěšném zásahu Juhosové na rozdíl tří branek 8:5. Házenkářky z lázní se dokázaly domácím přiblížit v 15. minutě na rozdíl jedné branky, když se zapsala do střelecké listiny úspěšným podstřelem Veronika Dvořáková. O dvě minuty později si Dunajská Streda vzala třígólový náskok zpět, když desátou branku obstarala po chybě hostů Pastorková, která se ocitla osamocena na šestce a svou šancí nepohrdla 10:7.

Kynžvart se trápil v koncovce, čímž nechal vyniknout domácí brankářku, která si připsala na účet několik dobrých zákroků. To se promítlo i do ukazatele skóre, když ve 30. minutě odskočila Dunajská Streda Kynžvartu na rozdíl šesti branek 17:11. Poslední brankové slovo měly v prvním poločase hostující hráčky, za které uzavřela první polovinu přesnou ranou Katka Dresslerová, která upravila na 17:12 ve prospěch Dunajské Stredy.

Do druhého poločasu naskočil Kynžvart aktivně a dokázal dvěma góly snížit na 14:17. Ve 36. minutě se sice blýskla šestým proměněným sedmimetrovým hodem v řadě domácí Barbara Sáriová, ale Kynžvart poté přichystal domácím pořádný šok, když dokázal manko smazat a ve 41. minutě šel do vedení po úspěšné sólu Terezy Michalcové, která upravila na 20:19.

Ve 44. minutě pak šly Západočešky do dvoubrankového trháku, když se Sofiia Bezrukova blýskla druhou proměnou sedmičkou v utkání, čímž, tak upravila skóre na 23:21 pro Kynžvart. Bezrukova posléze parádní trefami z dálky zařídila svému týmu ve 47. minutě čtyřbrankové vedení 26:22. Navíc v brance Kynžvartu čarovala brankářka Sabrina Novotná, která několikrát svůj tým podržela parádními zákroky, čehož hráčky z lázeňského města dokázaly brankově využít, když domácím utekly v 51. minutě na rozdíl šesti branek 30:24, když se o to třicátou brankou zasloužila Veronika Vávrová.

Jenže následně začal v závěru duelu Kynžvart kupit chyby v rozehrávce, čehož Dunajská Streda dokázala využít a snížila na rozdíl tří branek 31:28. V závěru duelu se hostům zranila brankářka Novotná, kterou ale skvěle zastoupila mezi třemi tyčemi Adéla Srpová, která napomohla Západočeškám k cenné výhře 33:29.

HC DAC Dunajská Streda – Házená Kynžvart 29:33 (17:12). Nejvíce branek: Sáriová 6/6, Bizíková 5, Pastorková 3, Desortová 3, Rajnohová 3, Juhosová 3, Ilićová 3 – Bezrukova 8/2, Dressslerová 5, Dvořáková 5, Michalcová 4, Vávrová 4. Rozhodčí: Zahradník, Budzák. Sedmimetrové hody: 6/6-2/2. Vyloučení: 3:1.