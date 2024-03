Po dvou vystoupeních s Mostem v rámci MOL Ligy a finále Českého poháru, se navrátí házenkářky Kynžvartu do extraligového módu. V základní části čekají Západočešky ještě dvě vystoupení, to první se ponese v duchu západočeského derby, ve kterém Kynžvart vyzve netradičně v neděli 17. března od 19.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně DHC Plzeň.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Derby s Plzní je pro nás velkou výzvou. I když se ji tuto sezonu nedaří, víme, že jsou takové zápasy vždycky těžké a nebezpečné,“ má jasno Šárka Kapusniaková, kynžvartské křídlo. „Musíme být plně koncentrované a připravené na cokoliv. Navíc nesmíme, zapomenout na to, že Plzeň poslední zápas vyhrála nad Slavií, která je v tabulce pod námi o tři body, takže nějaké podcenění není vůbec na místě,“ upozorňuje Kapusniaková na případné podcenění, které se by se Kynžvartu mohlo vymstít. Navíc v každém derby se vše maže, ať už je to umístění nebo aktuální forma.

„To je pravda. Derby jsou vždycky speciální a mohou přinést neočekávané výsledky. I přesto, že Plzeň není v nejlepší formě, musíme k zápasu přistoupit s plným nasazením a s odhodláním bojovat o vítězství,“ burcuje před odvetou s Plzní Kapusniaková. V prvním vzájemném duelu vyloupil Kynžvart Plzeň po jednoznačné výhře 39:24. A navázat na ní bude chtít před svými fanoušky. „Musíme se na nadcházející derby připravit stejně pečlivě, “ nabádá před odvetným duelem Kapusniaková.

„Důležité bude dodržovat taktické pokyny a vysokou úspěšnost střelby, to se nám v posledních zápasech moc nedařilo,“ přiblížila, co týmu v posledních zápasech scházelo. Kynžvart se navíc může v závěru základní části navrátit zpět na vítěznou vlnu. „Máme před sebou novou příležitost vrátit se na vítěznou vlnu. Naše cíle zůstávají nezměněny, a to je bojovat o vítězství v každém zápase,“ připomněla kynžvartská dlouhovláska, která závěrem přiblížila i házenkářský recept, který by měl na Plzeň v Chebu platit.

„Důležité bude, abychom před našimi fanoušky podali výkon plný nasazení bojovnosti a soustředění. Budeme potřebovat dobrou obranu, efektivní útoky, a spolupráci celého týmu. Fanoušci jsou pro nás velkou podporou, a proto chceme hrát pro ně a zasloužit si jejich podporu vítězstvím,“ nezapomněla Kapusniaková na skvělé fanoušky Kynžvartu, kteří stojí za týmem v dobrých, ale i špatných časech.