Házenkářky Kynžvartu jsou v pozoru. Ve čtvrtek 28. března od 18.00 hodin je čeká domácí dohrávka 20. kola základní části MOL Ligy, ve které dorazí na západ Čech Iuventa Michalovce, úřadující mistr MOL Ligy, aktuální vítěz Slovenského poháru a zároveň semifinalista Evropského poháru.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart

„Je to pro nás výzva,“ říká před čtvrteční bitvou mladá puška Kynžvartu Veronika Vávrová. „Doufám, že předvedeme dobrý výkon,“ přeje si. A není divu. Kynžvart zaznamenal tři prohry v řadě. „Budeme si chtít po porážkách spravit chuť a nastartovat pozitivní vlnu na play-off,“ přiblížila Vávrová cíl kynžvartských házenkářek.

Jenže Michalovce dorazí do Karlovarského kraje, přesněji do chebské D-Produkt Arény, kde se duel odehraje, v plné síle. „Máme respekt, jelikož víme, že nás nečeká nic jednoduchého, ale budeme chtít podat co nejlepší výkon,“ slibuje za kabinu Kynžvartu juniorská reprezentantka v dresu Západočešek. O motivaci budou mít hráčky Kynžvartu po podzimní prohře 26:42 na palubovce Iuventy postaráno.

„Budeme se snažit hrát týmově, co nejvíce vytěžit z přechodových fází z první a druhé vlny, což je naše velká síla. Samozřejmě se také musíme zaměřit na hru v postaveném útoku a naši střelbu, jelikož přijedou podle statistik jedny z nejlepších gólmanek ligy. Samozřejmě nesmíme zapomenout na agresivní obranu, která je nezbytná proti tak výborným a zkušeným střelkyním, kterými Michalovce disponují,“ přiblížila spojka Kynžvartu.

„Iuventa má velmi dobré hráčky a střelbu z dálky, takže se budeme snažit narušit jejich herní systém,“ upozorňovala Vávrová na další přednosti soupeřek. Ta navíc musí spojit náročný házenkářský program s finální přípravou na maturitu, když dálkově studuje školu ve Strakonicích a pomalu směřuje své kroky k přijímačkám na VŠ. „Není to úplně jednoduché studovat dálkově,“ přiznává.

„Pořád dopisuji nějaké testy, ale zvládnout se to dá. Musím se všechno učit sama, protože ve škole neslyším výklad učitele, už jsem si na to ale zvykla a nedělá mi to problém,“ podotkla ke školní rutině kynžvartská dlouhovláska. A jak se připravuje na utkání, kde bere potřebnou motivaci? „Motivaci mám asi přirozenou,“ říká s úsměvem.

„Pořád chci vyhrávat. Občas je to náročné, máme toho hodně i co se týče cestování, ale na zápasy se vždycky těším, je to pro nás odměna vždycky po odtrénovaném týdnu,“ vysvětlovala Vávrová. „Před zápasem se podívám na video soupeře. Jinak se snažím psychicky nabudit na zápas, dodat si sebevědomí a trochu se uklidnit, abych nebyla nervózní,“ doplnila závěrem házenkářka Kynžvartu.

