Se sedmi zápasy bez prohry v MOL Lize v zádech, se vydají o víkendu házenkářky Kynžvartu na jih Moravy, kde se jim postaví Hodonín, tedy poslední tým tabulky. K duelu zamíří Kynžvart vítězně naladěn, když naposledy slavil dvoubodový zisk v domácím duelu se Šalou, kterou porazil 26:18.

Házená Kynžvart. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Jsme rádi, že jsme před domácím publikem opět dokázali získat dva body, čímž jsme uhájili jsme domácí prostředí. Věřili jsme, že po remíze na Slavii se vrátíme na vlnu výher,“ vracela se k návratu na vítěznou vlnu Kristýna Hejkalová, kynžvartská křídelnice.

Teď čeká kynžvartskou mašinu, dá se říct, že povinná výhra. Družina poskládaná kolem slovenského trenéra Petera Sabadky totiž bude tvrdit roli favorita, když Hodonín prozatím dosáhl v MOL Lize na pouhé dva body. V domácím prostředí Západočešky slavily pohodovou výhru 43:26, na kterou budou chtít navázat i v odvetném duelu.

„Určitě to nebude jednoduché utkání,“ přemítala před sobotní bitvou Hejkalová. „Hodonín má v týmu několik velmi kvalitních hráček a je to bojovný tým, který navíc nemá co ztratit,“ upozorňovala kynžvartská dlouhovláska.

„My si ale na druhou stranu republiky jedeme jednoznačně pro dva body,“ prozradila cíl Kynžvartu. Sama ale ví, že tyto zápasy jsou ošidné. „Samozřejmě Hodonín nesmíme podcenit,“ varuje Hejkalová. A právě podcenění, by se mohlo kynžvartskému výběru vymstít. „Připravíme se stejně jako vždy na každého jiného soupeře,“ říká Hejkalová, že Západočešky neponechají nic náhodě.

Hodonín si prochází krizí, když v posledních třech kolech musel vždy skousnout čtyřiceti brankovou prohru. „Musíme se zaměřit na poctivou obranu bez té to nepůjde, budeme se chtít vyhnout co nejvíce technickým chybám. Důležitá bude i naše střelecká úspěšnost nesmíme žádnou střeleckou situaci podcenit! Věřím, že nám k výhře pomůže náš rychlý přechod do útoku a celkově rychlá hra,“ doplnila.