Jde do tuhého. Házenkářky Kynžvartu, které o víkendu uzavřou druhý anglický týden v řadě, čeká klíčová bitva. Po výhře v MOL Lize nad Porubou, mají před sebou Západočešky velkou výzvu v rámci odvety osmifinále EHF European Cupu se Skopje. „Je to pro nás náročné, když v sobotu za sebou budeme mít dva anglické týdny,“ poukazovala na nabitý program kynžvartského výběru černohorská spojka ve službách Kynžvartu Marija Božović.

„Snažíme se dát ale maximum péče správné regeneraci, abychom byly co nejrychleji a nejlépe připravené do dalších tréninků a zápasů. Nyní máme skvělou šířku kádru a zdvojené posty, snažíme se co nejvíce rozložit síly,“ doplnila jedním dechem. Skopje dorazí na západ Čech, přesněji chebské D-Produkt Arény s tříbrankovým polštářem, když v prvním duelu uspěly Makedonky na své palubovce, kde zvítězily 32:29.

„Skopje je velmi kvalitní soupeř,“ je si vědoma Božović. A ví, o čem mluví. Skopje se totiž může pyšnit titulem mistra Makedonie. „Makedonky hrají jiný styl, jsou velmi houževnaté a nic nevzdávají až do poslední sekundy zápasu. Jejich hra je agresivní a atmosféra v hale, kterou vytvořili makedonští fanoušci, pro nás byla velmi nepříjemná,“ zavzpomínala Černohorka na peklo, které na makedonské půdě domácí fanoušci během zápasu rozpoutali.

Domácí zápas rozhodne. Házenkářky Kynžvartu čeká klíčová odveta se Skopje

„Věříme, že Makedonky na našem hřišti pocítí ještě větší peklo, a to v podání naší hry s našimi fanoušky v zádech,“ přeje si Božović oplatit Skopje stejnou mincí, jak na palubovce, tak i v hledišti. Sama, ale ví, že to bude nesmírně těžké utkání. „Za celý tým slibuji, že uděláme maximum pro to, abychom manko tří gólů vymazali a pokračovali v evropském poháru dál,“ nastínila cíle, se kterými Kynžvartu do odvety bude vstupovat.

„Myslím si, že jsme kvalitní tým a ukážeme, že jsme schopné otočit zápas na naši stranu,“ věří svému týmu kynžvartský dlouhovláska. Kynžvart se bude chtít v domácím prostředí vyvarovat chybám, které ho stály ve Skopje ještě lepší výsledek.

„Musíme dodržovat systém, který máme nastavený a neustupovat od našich taktických pokynů. Velmi důležité bude, abychom nedělali stejné chyby, které jsme udělali v prvním zápase. Musíme se z nich poučit a do zápasu přenést spoustu energie,“ přiblížila Božović, co bude v zápase rozhodovat. Vsázet tak budou kynžvartské házenkářky na své fanoušky, kteří patří k nejlepším v MOL Lize.

„Atmosféra, kterou nám vytvářejí naši fanoušci nám opravdu moc pomáhá. Na každý domácí zápas se moc těšíme a neuvěřitelně si ho užíváme. Doufám, že nás v sobotu fanoušci jako vždy podpoří a společně oslavíme náš historický úspěch v podobě postupu do čtvrtfinále evropského poháru,“ doplnila Božović k odvetné bitvě, ve které bude mít Kynžvart osud ve svých rukou.

