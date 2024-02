Ve šlágru 19. kola MOL Ligy potvrdily házenkářky mosteckého Baníku své kvality, když na své palubovce porazily v bitvě třetího a čtvrtého celku tabulky Kynžvart rozdílem šesti bodů 33:27, čímž se tak Západočeškám v tabulce vzdálili na třetím místě na rozdíl dvou bodů.

Kynžvart neuspěl na palubovce Mostu, kde prohrál 27:33. Ilustrační foto. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Přitom házenkářská družina poskládaná kolem kynžvartského kouče Petera Sabadky vstoupila do šlágru velmi dobře. Než se mostecké hráčky pořádně na své palubovce rozkoukaly, musely dotahovat dvoubodové manko, když Kynžvart vedl v 7. minutě 5:3. Jenže poté začaly hráčky Kynžvartu kupit chybu za chybou, čehož házenkářky Baníku využily.

Po pěti brankách v řadě přehouply ve 13. minutě vedení na svou stranu, když šly do trháku 8:5. A pro Západočešky bylo ještě hůře. Most přidal na agresivitě v obraně, což dělalo celku z Karlovarského kraje nemalé problémy, zatímco domácí výběr postupně své vedení navyšoval, a nakonec si převzal do druhé části zápasu osmibrankový náskok, a to ještě v závěru prvního poločasu Natálie Kuxová nevyužila devítimetrový hod.

I do druhé poloviny zápasu lépe vstoupily mostecká házenkářky, které ve 37. minutě vedly po přesné ráně Dominiky Zachové již devítibrankovým rozdílem 25:16. Kynžvart se však oklepal, zpřesnil přihrávku i střelbu a dokázal se Mostu po šesti brankách v řadě přiblížit ve 42. minutě na rozdíl tří bodů 25:22.

Jenže na pořad opět přišla temná chvilka kynžvartského výběru, v ten nejhorší moment, na což Západočešky opět doplatily. Most i díky přesné mušce Natálie Kuxové šel opět do pohodového vedení 29:23.

Následně se opět dostaly hráčky z Kynžvartu do hry, když opět dokázaly manko snížit na hratelných 29:26, ale poté domácí hráčky definitivně zlomily snahu Kynžvartu, když v rychlém sledu vstřelily tři branky, čímž navýšily svůj náskok na šest bodů 32:26. Tečku pak za duelem udělala v 60. minutě nejlepší střelkyně Mostu Natálie Kuxová, která svou šestou trefou upravila na konečných 33:27, čímž tak Most oplatil Kynžvartu podzimní prohru 27:28.