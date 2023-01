„První měsíce byly náročné, ale člověk si zvykne a najde si novou rutinu. U mě to byla posilovna, do které jsem moc ráda chodila. Ale jednoznačně to byl nejnáročnější rok v mé házenkářské kariéře,“ upozorňovala na roční absenci na palubovce.

Kynžvartské křídlo však nic nevzdalo. „Týden po operaci jsem si říkala, že tohle nemůžu v životě rozchodit,“ přiblížila své pocity, které v ní kolovaly. „Po malých a náročných krůčcích jsem se dostala zpět k házenkářským tréninkům. To už pak nebylo ani tak o fyzické stránce, jako spíš o psychické, kdy jsem v sobě dlouho hledala důvěru a jistotu,“ přiznává, že herní výpadek pro ni byl hodně náročný.

Své spoluhráčky tak místo na palubovce podporovala v hledišti. „Bylo zvláštní sedět na druhé straně v hledišti. Ruce samozřejmě svrběly, ale brala jsem to, jak to je, a házenou si užívala jako divák,“ narážela Kapusniaková na svou roli, na kterou nebyla zvyklá.

I přesto i ona byla součástí senzačního postupu Kynžvartu do osmifinále European Cupu. „Pár let zpátky si myslím nikdo nedokázal představit, kam až se dostaneme, takže to pokládám za obrovský úspěch,“ pochvalovala si velký úspěch na mezinárodní scéně. Postup to však byl o pověstná prsa, když Ankara zejména v odvetě řádně kousala.

„V Turecku jsme si naštěstí vytvořily šestibrankový náskok. Doma jsme chtěly tento výsledek potvrdit a skóre ještě navýšit. To se nám nepodařilo, ale výsledek jsme si pohlídaly a nakonec z toho byl postup,“ přidávala svůj pohled k odvetnému duelu. Házenkářky Kynžvartu čeká na závěr týdne další náročná bitva, když se jim postaví do cesty v roli favorita Gijón.

„Na videorozborech jsme viděly pár jejich zápasů a víme, že to nebude vůbec lehké,“ upozorňuje Kapusniaková. „V poháru EHF zatím všechny zápasy vyhrál o více než 10 branek,“ připomněla velmi dobrou bilanci soupeře. „Doufám, že jim tuto bilanci překazíme a uhrajeme dobrý výsledek do odvety,“ přeje si další senzační výsledek v podání Kynžvartu.

„Soupeř má silnou pravou stranu, kterou bude potřeba si ohlídat. Bude záležet na každém detailu a na každé brance,“ narážela na atributy, které mohou hrát v duelu klíčovou roli. Tentokrát bude hostit vystoupení Kynžvartu v Evropském poháru Cheb a hráčky budou sázet na podporu svých fanoušků.

„Každopádně, podpora fanoušků bude jeden z klíčů k úspěchu. Věřím, že do Chebu jich dorazí co nejvíc a vytvoří jedinečnou atmosféru,“ uzavřela Kapusniaková.

Kynžvart v osmifinále vyzve Gijón.Zdroj: Házená Kynžvart