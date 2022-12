„Obavy panovaly, to jednoznačně, málokdo z nás věděl, do čeho jdeme, ale musím říct, že už jsem z nás v šatně cítila, že to zvládneme,“ přiznávala Kristýna Hejkalová předzápasové obavy, které panovaly v kynžvartské kabině před premiérou na evropské scéně.

„Nálada byla víc než skvělá a motivace vysoká. Na každé z nás byla vidět velká chuť a bojovnost, které se projevily před zápasem a i v úvodu zápasu, což nás dostalo do herní pohody,“ narážela křídelnice Kynžvartu na odhodlanost, se kterou kynžvartská družina do duelu vstoupila.

I když lepší vstup do zápasu měla Ankara, hráčky Kynžvartu brzo převzaly taktovku utkání a tu udržely ve svých rukou po celý první poločas.

To byla pohádka. Kynžvart šokoval Ankaru, doma může stvrdit postup

„Nezalekly jsme se toho a stále věřily, že na to máme. Skvěle nám kryla záda z branky Adélka Srpová, která měla na poločasovém výsledku velkou zásluhu,“ chválila Hejkalová svou spoluhráčku. Ankara se sice Kynžvartu přiblížila na rozdíl dvou bodů, ale nakonec šly házenkářky hostů do kabin s vedením 15:11.

„My cítily jistotu za sebou v brance, a tím pádem jsme se mohly soustředit na proměňování v útoku a vyšlo to,“ poukazovala Hejkalová.

Ale i po změně stran se opakoval stejný scénář jako v prvním poločase, když se Ankara dokázala přiblížit Kynžvartu během hry opět na rozdíl dvou bodů. „Opakoval se stejný scénář, kdy jsme ale opět nepřestávaly věřit v úspěch a ukázaly jsme, že i před nepříjemným tureckým publikem dokážeme bojovat a nevzdávat se,“ připomněla Hejkalová další bodové odskočení, kterým Kynžvart definitivně zlomil snahu tureckého výběru.

„Po odskočení na pět, šest branek už se to jen tahalo gól na gól a v tu chvíli už jsme věřili všichni, že to dotáhneme do vítězného konce s co nejlepším výsledkem do odvety, a to se myslím povedlo,“ radovala se kynžvartská hráčka z výhry 35:29. Právě Hejkalová si na účet připsala velmi povedený zápas, který okořenila i pěti vstřelenými brankami. „Musím říct, že jsem mile překvapená, že to vyšlo zrovna v takovém zápase. Mám velkou radost, že mi to tam padalo a mohla jsem týmu pomoci svými góly,“ culila se spokojeně Hejkalová.

„Ještě větší radost ale mám z toho, že jsme šlapaly jako tým a že nám to vyšlo a dotáhly jsme to do vítězného konce,“ poukazovala na týmový výkon, který nasměroval Kynžvart blíže k postupu do další fáze European Cupu.

Nejdříve však Kynžvart bude muset zvládnout domácí odvetu, která bude na programu v sobotu 10. prosince od 16.00 hodin v hale Milana Prokeše.

Ani mohutný finiš Kynžvartu body nepřinesl. Prohra nás mrzí, říká Michalcová

„Na domácí atmosféru se samozřejmě velice těšíme, bude to samozřejmě úplně něco jiného než v Ankaře. Náskok šesti gólů je přijatelný a my se budeme snažit, abychom se všichni doma radovali z postupu do dalšího kola,“ přeje si závěrem postup Hejkalová.