„Pak, ale přišla pauza a my už nebyly schopné navázat a pokračovat ve vydařené první půli,“ zklamaně přidávala k neúspěšnému vystoupení v Mostu. A opět v tom hrála roli mizerná koncovka. „Ta nás asi nejvíce trápí,“ narážela Königová na to, co sráží Kynžvart v důležité fázi MOL ligy.

„Pracujeme na tom aby tomu tak dál už nebylo,“ přeje si zlomit kynžvartské prokletí. A bylo by to potřeba, pokud Kynžvart pomýšlí na play-off. S blížícím se závěrem základní části si již nemůže dovolit ztrácet důležité body. „Víme o tom. Je potřeba ale udržet chladnou hlavu a nehroutit se,“ upozorňovala Königová a hned připojila: „Žádný tým to nebude mít lehké, jelikož máme stejné ambice.“

Kynžvartu zhatily šanci na bodový zisk mladé pušky Mostu Cholevová a Stříšková

Kynžvart teď čeká náročná šichta s pražskou Slávií, která se drží na čtvrtém místě a v lázních bude tvrdit roli favorita. „Především bude důležité zaměřit se na posledních dvacet minut a snažit se pracovat na tom, aby naše efektivita byla stoprocentní po celých šedesát minut,“ přemítala, co bude důležité, aby Kynžvart mohl pomýšlet na bodový zisk. „Musíme také neustále pracovat na naší koncentraci,“ upozorňovala kynžvartská hráčka.

Jenže pražský výběr se v letošní sezoně pyšní skvělou formou, o to těžší zápas Kynžvart čeká. „Je pravda, že je Slavie tuto sezonu ve skvělé formě. To pro nás, ale neznamená, že nemáme šanci na body, my si věříme,“ burcuje Königová před domácí bitvou, která bude na pořadu v sobotu 18. února od 16.00 hodin. „Bude to krásný zápas, na který si věříme a máme šanci na to, aby body zůstaly doma.,“ dodal závěrem Königová.