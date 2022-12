A holky ze západu Čech nečeká nic jednoduchého, i přesto budou chtít dosáhnout na slibný výsledek, který by jim dal šanci pro odvetu, která bude na programu 10. prosince v Kynžvartu. A jak vidí vyhlídky házenkářek Kynžvartu jejich trenér Peter Sabadka, to prozradil exkluzivně z Ankary.

Pane trenére, máte před sebou náročnou premiéru na evropské scéně, co bude důležité, abyste uhráli nadějný výsledek pro domácí odvetu? Může hrát roli i nervozita a chybějící zkušenosti právě z mezinárodní scény?

Pokud chceme uhrát v Turecku co nejnadějnější výsledek před domácí odvetou, bude nutné v první řadě co nejrychleji zregenerovat. Rychlou analýzou se poučit z posledního domácího zápasu, který nám nevyšel podle našich představ. Je nezbytné se vypořádat i s okolnostmi, jako je náročná cesta a specifičnost asijského prostředí. Bude to pro děvčata vše nové. Chceme předejít jakémukoliv zaskočení, které by pramenilo ve zbytečnou nervozitu z chybějících zkušeností na mezinárodní scéně.

Můžete tedy prozradit, jaké máte poznatky o soupeři?

Čerpáme z dostupných zdrojů na internetu, díky kterým jsme mohli zhlédnout jejich zápasy z turecké ligové scény. Kádr tvoří v současnosti zejména děvčata turecké národnosti. Je to výborně věkově poskládané družstvo, mají hráčky se zkušenostmi, ale i ty mladé talentované. Hráčky jsou somaticky velmi dobře disponované. Hrají rychlou házenou, která vyplývá z jejich ofenzivního postavení. Aplikují otevřené obranné systémy se snahou o rychlou přechodovou fázi. V útočné fázi preferují střelbu ze středních a větších vzdáleností, mají dobré pivoty na brankovišti a rychlá křídla s vysokou střeleckou efektivitou. Jejich brankářský post je také velmi dobře vyvážený, jsou zdatné při zakládání rychlé útočné fáze. Aktuálně se pohybují v lepším středu své ligové tabulky.

Co pro vás tedy bude úspěchem?

Zápas v Ankaře bereme jako součást dvojutkání, takže chceme před domácí odvetou eliminovat nesporné kvality soupeře na jejich horké turecké půdě. Disciplinovanou a zodpovědnou hrou bychom chtěli uhrát výsledek, který by nám dával naději pro úspěch v domácí odvetě.