Velké zklamání zavládlo po šlágru kola MOL Ligy s Mostem v kabině házenkářek Kynžvartu. A nebylo divu. Západočešky měly duel slibně rozehraný, přesto nakonec prohrály 27:33.

Radost mosteckých házenkářek po výhře. | Video: Deník/Václav Veverka

„Do zápasu jsme chtěli vstoupit velmi aktivně a hned na úvod zápasu začít určovat tempo hry. To se nám povedlo, bohužel jen na opravdu malou chvilku,“ narážela pivotka Kynžvartu na následnou slabou chvilku, kterou si Kynžvart vybral, za což řádně zaplatil.

„Naše hloupé technické chyby,“ narážela Dresslerová, co Kynžvart srazilo na kolena. „Rozehrávka se nám nedařila vůbec, najednou jsme byly jako opařený, jako kdybychom spolu hrály poprvé jak v obraně tak v útoku,“ zlobila se jedna z nejzkušenějších hráček ve výběru Kynžvartu. A měla k tomu důvod. „Tak kvalitní tým jako Most ihned všechny naše chyby nemilosrdně trestal a tak byl poločasový výsledek opravdu špatný. Nedovedu si náš výpadek vysvětlit.“

Kynžvartu byla osudná s Mostem slabá patnáctiminutovka, padl o šest branek

I přesto stále Kynžvart pomýšlel na bodový zisk, navíc, když se dokázal ve druhé části zmátořit a Mostu přiblížit na rozdíl tří bodů. „Cítila jsem z nás velké odhodlání a to bylo za takového stavu, kdy byl soupeř na koni, velmi cenné,“ těšilo Dresslerovou.

Pak ale přišla na pořad druhá hluchá fáze, kdy Kynžvart nedokázal využít skvělých zákroků brankářky Srpové, když se tak mohl na Most docvaknout, jenže realita byla jiná. Západočešky opět spadly do útlumu. „Závěr zápasu byl z naší strany opět nepovedený. Áďa Srpová v brance kouzlila a my jsme to ani tak nevyužily. Velká škoda. Těžko se mi k tomu hledají slova,“ dodala k prohře v Mostu kynžvartská pivotka.

„Nemáme ale složené hlavy. Za týden a půl se s Mostem utkáme znovu ve finále Českého poháru. Ani nedokážu popsat míru motivace, kterou teď cítíme. Chceme odčinit první poločas a druhý poločas byl jasný důkazem toho, že jsme schopné s Mostem hrát kvalitní házenou. Umíme to. Máme před sebou ale spoustu práce,“ věří Dresslerová, že Kynžvart prohru Mostu vrátí při prvním vrcholu házenkářské sezony.