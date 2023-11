Pro české házenkářky je tradiční turnaj O štít města Chebu generálkou na mistrovství světa v Dánsku a jde jim také o konečnou nominaci. Tři ze širšího výběru půjdou z kola ven.

České házenkáři vyhlížejí z Chebu šampionát v Dánsku. | Foto: chf/David Švarc

Už jen týden zbývá do startu mistrovství světa házenkářek v Dánsku, kde se český tým střetne v základní skupině s Kongem (30. 11., 20.30), Argentinou (2. 12., 15.30) a Nizozemskem (4. 12., 20.30). Tři postupují do finálové fáze šampionátu, na čtvrtý celek čekají boje útěchy o Prezidentský pohár.

„Plně se soustředíme na přípravu před mistrovstvím světa, musíme jít krok po kroku. Tým pracuje dobře,s tím jsem spokojený. Teď nás čekají poslední dvě utkání, která určitě nebudou jednoduchá,“ prohlásil před 49. ročníkem turnaje O štít města Chebu, který poslouží jako generálka na šampionát, norský kouč Bent Dahl.

Zvlášť dnešní zápas (začátek 20.00) na úvod chebského klání pro něho bude specifický, protože povede české házenkářky proti rezervnímu výběru rodné země. V sobotu ve 14.00 se pak hraje federální derby proti Slovensku.

Ale v Chebu jde především o konečnou nominaci na šampionát, o kterou usilujei pivotka Kateřina Dresslerová. „Už jenom to, že jsem tady je neuvěřitelné. A kdybych v týmu zůstala? To ani neumím popsala,“ odpověděla si sama. V říjnových zápasech kvalifikace o Euro 2024 s Finskem (31:21) a v Portugalsku (30:26) si odbyla reprezentační premiéru.

„Užívám si každou chvilku, je to pro mě velká motivace. Každým dnem v týmu se cítím lépe a lépe,“ pochvalovala si pivotka, která v interlize hájí barvy nedalekých Lázní Kynžvart. A ty mají letos za domácí prostředí právě chebskou halu, kde se teď představí i reprezentace.

„Bude to pro mě speciální. Cítím se tady krásně, opravdu doma,“ vyprávěla Dresslerová v útrobách chebské haly po včerejším tréninku a těší si na podporu zaplněného hlediště.

„S Kynžvartem máme neuvěřitelné fanoušky, přijedou podpořit i reprezentaci. Před každým zápasem tady mám husí kůži,“ vyznala se.

Další z hráček, které se rvou o konečnou nominaci je 23letá Eliška Desortová, která před sezonou přestoupila z Poruby do Dunajské Stredy.

A i to jí po čtyřech letech vyneslo nominaci do národního týmu. „Je nepopsatelný zážitek, že tady v nároďáku zase můžu být. Udělám všechno, abych se dostala do konečné nominace,“ hlásila.

Na postu levé spojky má velkou konkurenci v Markétě Jeřábkové. „Maki hraje teď spíše na středu, na levé spojce je víc prostoru. Já jsem rád za každou minutu,“ vyznala se Eliška Desortová.