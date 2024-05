/FOTO, VIDEO/ Druhá semifinálová bitva MOL Ligy, ve které dosáhly hráčky Kynžvartu na historický postup, když porazily pražskou Slavii, čímž zamířily do finále ligy, se nesla před zaplněnou chebskou D-Produkt Arénou v charitativním duchu. Třešničkou na dortu bylo po skončení semifinále předání šeků pro vítězné neziskové organizace Onkotým v zastoupení Lucie Süssnerové a Bejače v zastoupení Marcela Kohouta, které uspěly v anketě Deníku a Házená Kynžvart – Společně pro dobrou věc.

Třešničkou na dortu bylo po skončení semifinále předání šeků pro vítězné neziskové organizace. | Video: Házená Kynžvart

V dvojrozhovoru Deníku nám zástupci jednotlivých neziskových organizací přiblížili, jak si užili semifinálové utkání, co pro ně znamená spolupráce s Házenou Kynžvart, a co přejí hráčkám ve finále s Mostem, které odstartuje v sobotu 11. května od 16.00 hodin v chebské D-Produkt Aréně.

Jako zástupci vítězných neziskových organizací v rámci akce Společně pro dobrou věc jste se zúčastnili semifinálového utkání MOL ligy házené žen mezi týmy Házená Kynžvart a DHC Slavia Praha. Atmosféra v hale byla neskutečná. Jak jste utkání vnímali?

Lucie Süssnerová: Musím říct, že atmosféra byla neuvěřitelná, všechny nás tento zápas doslova pohltil! Holky hrály úžasně a nic soupeři nedaly zadarmo. Bojovaly jako lvice a právem zápas vyhrály.

Marcel Kohout: Atmosféra v hale byla opravdu neskutečná. Jako pravidelní fanoušci hokeje, kde je divácká kapacita několikanásobná, byla atmosféra totožná, možná i chvilkami větší. Prostě super. Osobně jsem podobnou diváckou atmosféru zažil na MS v ledním hokeji v Dánsku při utkání české reprezentace se Slovenskem.

Zdroj: Házená Kynžvart

Byla to vaše první zkušenost s házenou?

Lucie Süssnerová: Ano, byla to naše první zkušenost, ale už teď víme, že ne poslední. Moc krásný sport, který si zaslouží spoustu pozornosti a fanoušků.

Marcel Kohout: Přítelkyně házenou hrála, takže úplní neználkové nejsme.

Jak se vám líbí projekt Společně pro dobrou věc a jak se těšíte na budoucí spolupráci s házenkářkami Kynžvart?

Lucie Süssnerová: Byli jsme velice mile překvapeni, že si nás Adélka Srpová vybrala. Vážíme si každé pomoci, protože jedině tak můžeme my pomáhat těm, co to nejvíce potřebují. Velice krásný projekt, který může pomoci dostat se do podvědomí široké veřejnosti a ti co pomoc potřebují, budou vědět na koho se obrátit. A tím nemám na mysli jen Onkotým, ale i ostatní vybrané organizace týmem. Všichni si takovou pozornost zaslouží. Na spolupráci s týmem už se opravdu moc těšíme, nestává se nám často dostat se pod křídla takových úžasných lidí jaké jsou v Házená Kynžvart. Ceníme si, že mají svá srdce na správných místech, protože jedině, to co je důležité, je očím neviditelné – Malý princ. Mnohokrát ještě jednou s vděčností a pokorou děkujeme všem zúčastněným za podporu Onkotýmu.

Marcel Kohout: Samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme spolek se zaměřením na dosti citlivou problematiku a polovina z nás pracuje na záchranné službě, je každá taková akce úžasná, úctyhodná a důležitá. Pořád, i v dnešní, ne příliš pozitivně se odvíjející době, se najdou lidé s obrovským srdíčkem, po čase co v tom děláte vám dojde, že ze všeho nejdůležitější je vědění, že na to nejste sám, tím pádem v tom nikdy nebudou samotní ti, kterým pomáháte. A myslím si, že budoucí spolupráce už je v plném proudu a holky včetně realizačního týmu budou vždy vítanými přáteli na kterékoliv z našich akcí, a myslím, že se to i brzy zrealizuje.

Hlasujte v unikátní anketě Házená Kynžvart a Deníku: Pro dobrou věc

Co byste vzkázali hráčkám do finále? Budete na místě v hale?

Lucie Süssnerová: Holky bojujte ve všech zápasech, tak jak jste nám to ukázali tuto sobotu. Máte velký potenciál a ještě nám všem vytřete zrak. Za mne – zlaté lvice. V hale budeme a už se moc těšíme. Jsme moc rádi, že jsme tým mohli osobně poznat.

Marcel Kohout: Co se tak vzkazuje, v tak významné chvíli? Samozřejmě přejeme ať se vše vydaří, ať si to prostě sedne a bude to hotové a vyřízené. Holkám chci hlavně popřát, ať si to hlavně užijí, s pohodou a úsměvem na tvářích, hnány úžasným kotlem s fanoušky, ať se žádná nezraní a ať v jakékoliv situaci drží při sobě, jako jeden provaz, jeden tým, společně a silnější, nezastavitelné holky z kynžvartské házené. Držíme moc palce a určitě se v sobotu v Chebu v hale objeví žluté trikoty spolku Bejače, které budou fandit, jako o život.