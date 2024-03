Jediný cíl měly před pražským 2finále Českého poháru házenkářky Kynžvartu. Družina poskládaná kolem slovenského kouče Petera Sabadky zamířila do Unyp Arény s cílem zastavit vítězné tažení mosteckého Baníku Českým pohárem.

DHK Baník Most – Házená Kynžvart 32:25 (21:12). | Foto: Daniel Seifert

A nebylo divu. Výběr z Ústeckého kraje do té doby osminásobný vítěz pasovali odborníci do role favorita. A Most prognózy naplnil na sto procent, když duel, který se odehrál ve skvělé divácké kulise, o což se zasloužili především fanoušci Kynžvartu, kteří během finálové bitvy vytvořili nefalšované rudé peklo, přihodil na své konto devátý triumf v poháru, když duel vyhrál před zraky 1100 diváky v poměru 32:25.

Házenkářky Mostu rozehrály první poločas velmi dobře, když ve 4. minutě vedly již o tři branky 4:1. Navíc se mezi třemi tyčemi dařilo mostecké brankářce Píšová, což jen umocnilo vedení Baníku. Házenkářky Mostu postupně svůj náskok navyšovaly a ve 20. minutě vedly rozdílem sedmi bodů 15:8.

A pro barvy Kynžvartu bylo ještě hůře, když Most šel ve 24. minutě do trháku 18:9. Západočešky srážely především neproměněné šance, které mostecký výběr tvrdě trestal, čímž šel po první polovině do šaten podstatně spokojenější, a to se vedením 21:12.

Druhá polovina zápasu přinesla vyrovnanou partii, kdy se Kynžvart sice soupeři přiblížil v 52. minutě na rozdíl šesti branek 22:28, ale následně ho opět srážely neproměněné šance. To Most poté v poklidu dovedl zápas do zasloužené výhry 32:25.

DHK Baník Most – Házená Kynžvart 32:25 (21:12). Nejvíce branek: Eszter Ogonovszky 5/1, Adéla Stříšková 4, Anna Jestříbková 4 – Veronika Vávrová 7/5, Sofiia Bezruková 5/2, Veronika Dvořáková 3. Rozhodčí: Václav Horáček – Jiří Novotný. Sedmimetrové hody: 8/8 – 9/7. Vyloučení: 6:4. Diváci: 1100.