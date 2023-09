Křest ohněm zažily ve druhém pokračování házenkářské MOL ligy žen hráčky Kynžvartu. V chebské hale totiž hostily úřadujícího mistra z Dunajské Stredy. Před zraky 300 diváků nakonec po velké bitvě musel skousnout Kynžvart premiérovou domácí prohru 26:31.

Házená Kynžvart – DAC Dunajská Streda 26:31 (14:15). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

„Gratulujeme Dunajské Stredě k zaslouženému vítězství, ale určitě se nerodilo lehce," poukazoval po utkání kouč Kynžvartu Peter Sabadka, že hostující tým nedostal nic zadarmo. První poločas načaly brankově házenkářky Dunajské Stredy, když si postupně udržovaly dvoubrankový náskok. Ten však dokázal Kynžvart v 17. minutě smazat, když skóre bylo vyrovnané 7:7.

Poté si opět slovenský výběr vystřelil dvougólový náskok, ale i ten dokázali hráčky ze západu Čech smazat, navíc šly ve 28. minutě do vedení 12:11. Závěr však vyšel hostujícímu celku, který si přenesl do druhého poločasu vedení 15:14. „Z naší strany v prvním poločase jsme bohužel nedokázali využít dobré zákroky Sabriny Novotné," posteskl si Sabadka.

To po obrátce stran tvrdily pro změnu muziku hráčky Kynžvartu, které si udržovaly jednobodový náskok. Za stavu 18:17 pro Kynžvart však hráčky Dunajské Stredy zabraly a postupně si vytvořily třígólový náskok 23:20. Drama ale pokračovalo. Kynžvart nechtěl prodat kůži lacino, ale následně přišla bodová sérii hostů, a bylo z toho vedení 27:22. Domácí výběr to nezlomilo, ale úřadující mistr MOL ligy nepřipustil v závěru duelu žádné drama, když dotáhl duel do výhry 31:26.

„Ve druhém poločase se ukázala kvalita a my jsme soupeři svojí hrou umožnili postupné zvyšování náskoku," doplnil slovenský trenér k neúspěšné domácí premiéře.

Házená Kynžvart – DAC Dunajská Streda 26:31 (14:15). Nejvíce branek: Bezrukova 8/4, Némethová 6/4, Patrnčiaková 4 – Bízik 10/3, Desortová 6, Ilič 5. Rozhodčí: Halada Petr, Kosmák Jan. Sedmimetrové hody: 8/8 -6/4. Diváci: 300.