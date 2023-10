/HÁZENÁ/ Dobrá práce. Házenkářky Kynžvartu úspěšně vstoupily do dvojutkání 2. kola EHF Evropského poháru, ve kterém opanovaly první duel se švýcarským Winterthurem v poměru 29:25, čímž si do dnešní odvety přenesou Západočešky čtyřgólový náskok.

Yellow Winterthur – Házená Kynžvart 25:29 (8:11). | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík

Zápas, který se odehrál v kynžvartské hale Milana Prokeše brankově odpálila Natália Némethová, která před koncem úvodní minuty otevřela skóre. Švýcarky však třemi brankami v řadě dokázaly otočit v 5. minutě vývoj na 3:1 ve svůj prospěch. Kynžvart však ve 13. minutě manko smazal a šel do vedení 5:4. V 16. minutě pak Západočešky navýšily své vedení na čtyři branky 8:4, ale Winterthur se během prvního poločasu dokázal Kynžvartu přiblížit na rozdíl dvou branek 8:10.

Poločasový stav pak stanovila Némethová, která zařídila Kynžvartu před odchodem do šaten tříbrankový náskok 11:8. „První poločas jsme začali s menší nervozitou z toho jsme pak dělali nevynucené chyby v útoku. Ale netrvalo to dlouho a začali jsme hrát svou hru, na základě čehož jsme šli do šatny s tříbrankovým mankem,“ vracela se k prvnímu poločasu kynžvartská spojka Natália Némethová.

Po změně stran si Kynžvart udržoval čtyřbrankový pětibrankový náskok, na který házenkářky Winterthuru nedokázaly reagovat. Až v závěru duelu švýcarský výběr snížil rozdíl na čtyři branky, když v prvním duelu prohrál 25:29.

„Před prvním poločasem jsme si řekli určité věci, které jsme se snažili dodržovat a v útoku jsme se začali snáze prosazovat,“ pochvalovala si Némethová. Kynžvart dnes čeká druhý duel, ve kterém se přestěhuje do chebské D-Produkt Arény, kde bude druhý duel zahájen v 18.00 hodin.

„Určitě se musíme více zaměřit na obranu. Nebude to snadný zápas, ale půjdeme do toho zápasu naplno a nebudeme spoléhat na rozdíl čtyř branek,“ poukazovala Némethová, že ještě není vše rozhodnuto.

Yellow Winterthur – Házená Kynžvart 25:29 (8:11). Nejvíce branek: Vasic 9, Steiner 4, Barancova 3, Abramowicz 3 – Némethová 6, Königová 4, Tesařová 4, Patrnčiaková 4, Bezrukova 4, Dresslerová 4. Rozhodčí: Fahner Kubis (oba Polsko). Sedmimetrové hody: 3/3:4/4.