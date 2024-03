Ani šestibrankový polštář nestačil házenkářkám Kynžvartu k vítězství v západočeském derby, ve kterém hostily v chebské D-Produkt ve šlágru 21. kola MOL Ligy DHC Plzeň. Kynžvart sice ovládl první polovinu zápasu, ale po obrátce stran Plzeň, která profitovala především z brankového apetitu mladé pušky Simony Schreibmeierové, dotáhla derby do výhry 30:28, čímž si Kynžvart připsal na účet první prohru v domácím prostředí ve druhé části základní části.

Házená Kynžvart – DHC Plzeň 28:30 (17:15). | Foto: Házená Kynžvart

Úvod prvního poločasu se nesl v duchu souboje domácí Patrnčiakové a plzeňské Schreibmeierové, kdy prvně jmenovaná vstřelil tři, druhá pak dvě branky, čímž Kynžvart vedl v 7. minutě 5:3. Kynžvartský výběr posléze své vedení navyšoval, kdy po dvou sedmičkových trefách Bezrukove vedl 8:5. V 17. minutě utekli domácí hráčky Plzni na rozdíl šesti bodů, kdy se do statistik zapsala Michalcová, která upravila na 13:7.

Hráčky DHC však nesložily zbraně a postupně začaly brankové manko stahovat, když do konce poločasu snížily na 15:17. Kynžvart se nemohl dostat po změně stran do tempa, navíc ho trápila koncovka, a tak Plzeň dokázala ve 36. minutě srovnat na 19:19. Poté musely domácí hráčky několikrát dotahovat, ale rozhodující moment přišel při oslabení hostů, kdy Plzeň dokázala Kynžvartu odskočit na tři body 28:25. Kynžvart se poté dokázal Plzni přiblížit na rozdíl jednoho bodu, ale v závěru DHC stvrdilo svou výhru na 30:28.

OHLASY PO UTKÁNÍ

Peter Sabadka (Házená Kynžvart): „Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství. Zápas byl vyrovnaný. My jsme věděli, že Plzen disponuje dvěma velmi kvalitními spojkami – Schreibmeierová Simona a Fenclová Veronika – obě jsou v TOP 3 nejlepších střelkyň. V posledním zápase porazili doma Slavii, proto jsme měli takový přirozený respekt. Ukázalo se, že poslední dva zápasy, které jsme nezvládli – finále ČP s Mostem a ligové utkání rovněž s Mostem - o něco pozastavilo náš progres. Ale chtěli jsme se vrátit na vítěznou vlnu. Děvčata celý týden velmi dobře pracovala, chtěli jsme hrát nátlakově, což nás zdobí. Věděli jsme, že musíme ubránit dvě kvalitní plzeňské spojky, to se nám v prvním poločase částečně dařilo, v průběhu celého utkání jsme ale nedokázali udržet vysoké tempo hry. Tlačila nás koncovka. V 2.poločase jsme chtěli v nátlaku pokračovat, bohužel jsme nezvládli ubránit zejména střed obrany, padlo několik branek z pivota. Dnes jsme neměli tak kvalitní defenzivu, jak bysme potřebovali. Chceme se do dalších utkání odrazit a vrátit se na vítěznou vlnu.“

Richard Řezáč (DHC Plzeň): „My jsme šli do utkání s pokorou, protože víme, že Kynžvart udělal v poslední době velký progres a patří k TOP týmům v MOL lize. Nabádali jsme hráčky k maximální koncentraci po celých 60 minut, to se zejména v 1. poločase nepovedlo. Díky hře 7 na 6 jsme na tuto skutečnost dokázali odpovědět. V druhé půli se nám dařilo zablokovat rychlou hru Kynžvart z 1. a 2. vlny. Konečně se v posledních zápasech chytly i naše brankařky, které se pohybují kolem 40% úspěšností, ale bohužel jsme se zvedli pozdě a play-off už nám to nepřineslo.“

Házená Kynžvart – DHC Plzeň 28:30 (17:15). Nejvíce branek: Bezruková Sofiia 7/6, Vávrová Veronika 4, Patrnčiaková Annamaria 4 – Schreibmeierová Simona 11, Fenclová Veronika 7/3, Panošková Tereza 3. Rozhodčí: Bareš Marek, Háza Ondřej. Sedmimetrové hody: 6/6-4/3. Vyloučení: 3:5. Diváci: 330.