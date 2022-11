V Kynžvartu nebylo moc sportů na vybranou, když u nás hrají od pravěku kluci fotbal a holky házenou, takže byla házená jasná volba. Myslím, že nenajdete místní rodinu, kde by nebyla házenkářka nebo fotbalista. K házené mě přivedli rodiče, protože se kamarádili s tehdejším trenérem Jirkou Šipanem, ten nás naučil mít házenou rád a žít pro týmový sport. Bohužel letos v květnu nečekaně ve velmi mladém věku zemřel, o to větší je to pro mě nyní závazek, pokračovat v tom, co nás na začátku naučil.

Takže jedinou volbou byla házená…

Jako každé dítě jsem se věnovala i jiným aktivitám, jako například lidovým tancům nebo baletu v Mariánských Lázních, ale volba byla jasná! Do křehké baletky mám hodně daleko (úsměv), poprat se o každý kousek hřiště je mi mnohem bližší.

Vy máte za sebou již několik zajímavých angažmá, například v mistrovském Mostu…

Z Kynžvartu jsem odcházela v roce 2015 jako mladší dorostenka do pražského ligového klubu Sokol Kobylisy. V té době v Kynžvartu ještě nestála sportovní hala a chybělo dorostenecké družstvo. Svými výkony v obou ligových dorosteneckých soutěžích jsem zaujala několikanásobného mistra z Mostu a v roce 2017 jsem přestoupila plná očekávání tam. Nabrala jsem díky tomu první zkušenosti nejen s MOL ligou, ale také Evropskou ligou.

Prakticky v Mostě jste zaznamenala své prozatím největší úspěchy…

Dá se říci, když se budeme dívat jen na výsledky. Když však dám na misku vah úspěch mosteckého velkoklubu proti velmi dobrým výsledkům Kynžvartu v MOL lize, Českém poháru a následné kvalifikaci do Evropského poháru, tak jazýček na vahách by se asi zastavil na stejné úrovni. Jsem hrdá na náš tým, jehož pevnou součástí jsou naši věrní fanoušci.

Pro nás to bylo hodně důležité vítězství, chválila si skalp Plzně Dvořáková

Opomenout však nelze ani úspěch v české juniorské reprezentaci…

Od roku 2017 do roku 2019 jsem působila v juniorské reprezentaci, se kterou jsem získala 2. místo na kvalitně obsazeném přípravném turnaji v Rusku, dále pak 2. místo na evropském B-šampionátu v Litvě. Za úspěch považuji také vítězství juniorského týmu na přípravném turnaji O Štít města Chebu. Doufám, že se tím pro mě dveře do reprezentačního týmu do budoucna nezavřely.

Následně jste se navrátila do Kynžvartu, co jste od návratu do rodného města očekávala?

Jeden z mých cílů, který se nám v loňském roce povedlo splnit, a to dostat se do nejvyšší ženské česko-slovenské soutěže MOL ligy. To byl cíl hned od začátku, ambice byly nemalé, stejně jako očekávání. Kdekdo nevěřil, my a naše blízké okolí ano. Povedlo se! Byl to opravdu splněný životní sen nejen můj, ale celé mojí rodiny, která se mnou moji házenkářskou kariéru velmi intenzivně prožívala, za což jim patří velký dík. Nechybí téměř na žádném domácím, ale také venkovním utkání, jsou to moji nejvěrnější fanoušci.

Právě Kynžvart z pozice nováčka šokoval v loňském ročníku nejednoho favorita, když nakonec bral v MOL lize čtvrtou příčku…

Pro většinu týmů jsme byly velká neznámá, což pro nás byla rozhodně velká výhoda a té jsme rozhodně v loňském roce využily. Třešničkou na dortu byla druhá příčka v Českém poháru, který jsme si v zaplněné karlovarské hale míčových sportů skvěle užily. Takový dárek za odměnu s mašlí v podobě stříbrné medaile. „Bramborová“ medaile v nadstavbě MOL ligy už v kontextu průběhu celé soutěže nakonec trochu zamrzela, ale účast nováčka v play-off je věc nezapomenutelná a obdivuhodná.

Kynžvart má velké srdce a charakter, říká před derby s Plzní Černohorka Božović

Do té letošní jste však již vstupovaly s vizitkou zkušeného výběru. Je to pro vás o to těžší, než tomu bylo při vaší interligové premiéře?

Rozhodně je to těžší po všech stránkách. Jak jsem říkala, minulý rok jsme pro většinu byly neznámá, ale letos už všichni vědí, že v Kynžvartu se házená umí a bolí. Z domácí půdy se body prostě nevozí zadarmo. Víme, že musíme přijít pokaždé s něčím novým, abychom soupeře zaskočily a nebyly čitelné.

Výsledky však máte jako na houpačce…

Ano, to je pravda. Letos jsme do soutěže nevkročily úplně nejlépe, ale hned druhý zápas se nám podařilo vyloupit například silné Michalovce, hodně cenný skalp. Myslím si, že naše poslední vysoká a jednoznačná výhra nad loňským vicemistrem DHC Plzeň nás nakopla a už to bude jen lepší.

Můžete přiblížit, jaká panuje před zápasy v kabině atmosféra?

Uvolněná, každá si odjedeme svou předzápasovou rutinu a při tom nám hraje playlist s oblíbenými písničkami, které nás dokážou nakopnout. Když se náhodou cítíme málo nabuzené, tak si ještě po poradě dáme hodně známý tanec „hlava, ramena, kolena…“ (smích). V naší šatně je rozhodně před každým zápasem bojový duch.

V týmu máte i zahraniční hráčky, jak probíhá v kabině mezi vámi domluva?

Tak holky se hodně rychle učí, takže se dá říct, že většinu času se společně bavíme česky, a když se náhodou stane, že nerozumí, tak se domluvíme anglicky. Ale to už se stává málo, spíš jen pár slov. Nadávat umí obě už velmi dobře česky (úsměv), stejně tak velmi dobře rozumí, když není trenér spokojený. Je to zajímavé oživení v týmu.

Byl to bojovný zápas, plný emocí a zvratů, říká kynžvartská čarodějka "Sába"

Kdo je největší bavič v týmu, ke komu si ráda zajdete pro radu?

Náš největší bavič je určitě Adéla Srpová alias Srpi. Je to chodící emoce a hecíř. Hodně situací řeším s Katkou Dresslerovou, mojí sparingpartnerkou na postu pivota, se kterou dost často konzultujeme různé herní situace jak v obraně, tak v útoku. Je hodně důležité si popovídat s někým, kdo je na stejné vlně.

Máte nějaký předzápasový rituál?

Mám spoustu ani ne tak rituálů jako tradic, které dodržuji už pár let, ale konkrétně například v den zápasu musím mít vždy své předzápasové ponožky s opičkami (smích).

Kynžvart má letos před sebou také evropskou premiéru, kdy se postaví Ankaře, určitě to bude nejen pro vás, ale i diváky velký svátek…

To rozhodně bude, moc se těšíme, bereme to jako výzvu, ve které chceme uspět! Bude to také obrovská zkušenost, která nás posune dál. Poměřit síly s někým mimo česko-slovenský rybníček je super změna. Tohle si žádný fanoušek sportu ze širokého okolí nesmí nechat ujít. Domácí odveta je v plánu v sobotu 10. prosince od 16.00 hodin, tak věřím, že naplníme naši halu až po strop a atmosféra bude opět neskutečná!

Všichni vědí, že v Kynžvartu se házená umí a bolí, culila se kynžvartská pivotka Barbora Tesařová.Zdroj: Házená Kynžvart/Roman KnedlíkOdbočme od házené, jak využíváte volné chvíle, tedy mimo školu a házenou?

Volné chvíle? Co to je? Ráda trávím čas při hraní se svým psem nebo na nějakém výletu s přítelem, ale jsem také součástí tréninkové skupiny našich nejmenších házenkářek, kterým se snažím předávat to, co je na samém začátku úplně nejdůležitější, a to je láska ke sportu. Věřím, že se mi to daří, a musím říct, že mě to i naplňuje. Každopádně při každé vhodné příležitosti je potřeba vyčistit hlavu, nabrat energii, dobít baterky. Mimochodem můj přítel je hráč místního fotbalového klubu, takže my dva jsme důkazem toho, o čem jsme si povídali na začátku, v Kynžvartu se sportem žije.

Je něco, u čeho si ráda odpočinete, zrelaxujete?

Já jsem velký milovník seriálů a filmů, takže můj ideální odpočinek je celodenní estráda u seriálu v peřinách a nesmí chybět něco dobrého k jídlu k tomu. Může se mi někdo divit po takové porci týdenních tréninků v hale, posilovně a přípravných rozborů u videa?

Je nějaký sport, na který se ráda kouknete nebo na něj zavítáte?

Moc ráda se kouknu na spoustu jiných sportů, hlavně těch mužských, například hokej, tenis, MMA zápasy, tam se vlastně můžu i inspirovat, ale to vše jen jako televizní divák. A když zrovna nemám svůj zápas, tak jdu podpořit přítele na fotbal, i když ten nepatří mezi má oblíbená sportovní odvětví. (smích). Už jste někdy slyšeli rozebírat zápas házenkářku s fotbalistou?