Kynžvart se vítězně naladil před Ankarou. Důležitou výhru v Porubě

Kynžvartu by měl hrát do karet také slibný šestibodový náskok, který si přivezl z prvního duelu na palubovce Ankary, kde vyhrál 35:29. „Jsme rády, že jsme dokázaly v Turecku uhrát nadějný výsledek, ale každopádně každý zápas je jiný a soupeř má mnoho kvalit,“ upozorňovala na kvality tureckého výběru kynžvartská spojka.

A ví, o čem mluví. Házenkářky Ankary totiž ani za nepříznivého stavu nic nevzdaly a dvakrát se během duelu dokázaly přiblížit Kynžvartu na dostřel. „Ankara je určitě dobře vybavený tým, ale věřím, že pokud se nám podaří eliminovat její silné stránky a vyvarujeme se technických chyb, tak bychom mohly zápas dotáhnout do vítězného konce,“ přemítala Vysloužilová, co by mohlo hrát v odvetné bitvě rozhodující roli. Nadějná házenkářka nabírá zkušenosti po boku ostřílených hráček, ať už Dvořákové či Božović. „Pro mě je to velká motivace, kdy tak mohu nabírat potřebné zkušenosti a posouvat se dál po boku těchto kvalitních hráček,“ kvitovala Vysloužilová. I ona měla prsty ve výhře v Ankaře, ke které přispěla dvěma přesnými zásahy.

Mám velkou radost, že mi to tam padalo, culila se po triumfu v Ankaře Hejkalová

„Jsem vděčná, že jsem i já dostala prostor si zahrát takový zápas a přispět tak týmu k cennému vítězství,“ neskrývala radost sympatická dlouhovláska. Nejen ona ví, že její tým má před sebou jednu z nejdůležitějších bitev, kdy vzhledem k prvnímu zápasu bude v domácím prostředí tvrdit roli favorita. „Tahle situace je pro nás už známá, jelikož tímto způsobem se hraje i naše play-off, proto jsme si vědomy, že nesmíme nic podcenit,“ upozorňovala Vysloužilová.

Kynžvart by v případě postupu mohl přepsat opět svou klubovou historii. „Odměna žádná slíbená není, ale myslím si, že všichni budeme rádi, když se nám podaří postoupit do dalšího kola, takže odměnou určitě bude si zahrát další kolo,“ prozradila Vysloužilová, co bude pro tým odměnou.

To byla pohádka. Kynžvart šokoval Ankaru, doma může stvrdit postup

Sázet budou hráčky Kynžvartu také na své fanoušky, kteří patří k nejlepším v MOL lize. „Ráda bych pozvala fanoušky na historicky první utkání evropského poháru v Kynžvartu, kdy nás čeká poslední zápas před vánočními svátky, a jelikož to je výjimečný zápas, tak doufáme, že s jejich podporou bude postup náš,“ vzkazuje závěrem za celou kynžvartskou kabinu Vysloužilová. Utkání mohou fanoušci sledovat v přímém přenosu na Sport1 od 15.45 hodin.