Po závěrečné siréně jsem chvilku nevěřila tomu, co se stalo, prozradila Novotná

/HÁZENÁ/ V sobotním podvečeru se chebská D-Produkt Aréna topila v euforii. Postaraly se o to svým výkonem házenkářky Kynžvartu, které udolaly v 8. kole MOL Ligy favorizovaný Most 28:27. „Jsem ráda, že jsme zvládli na posedmé Most zdolat,“ neskrývala radost brankářka Kynžvartu Sabrina Novotná, která patřila na chebské palubovce ke klíčovým hráčkám domácího výběru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kynžvart slavil historicky první skalp Mostu v MOL lize, urval vítězství 28:27. | Foto: Házená Kynžvart/Roman Knedlík